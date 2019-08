L'Oroscopo di Ferragosto approfondisce la fortuna e le sensazioni amorose in chiave consapevole e facendo riferimento a transiti planetari benefici per le emozioni o che assumono un atteggiamento di sfida, interagendo con ciascun segno zodiacale e spronando a vivere queste vacanze in modo brillante e audace.

La giornata dedicata ai festeggiamenti e al riposo sotto l'ombrellone diventa così il palcoscenico ideale per le previsioni astrali segno per segno, ricche di opportunità amorose.

Amore e fortuna nell'oroscopo di Ferragosto

Ariete: Luna in Acquario consiglia di rallentare i propri ritmi e di filtrare in maniera più approfondita le sensazioni. Forse un'ambizione eccessiva sprona il desiderio di avere tutto e subito, ma capirete che ogni cosa ha il suo tempo per realizzarsi.

Toro: cambiamenti imprevedibili si affacciano nella propria vita e potrebbero interessare sia la sfera interpersonale che quella sentimentale.

Alcune tensioni e attriti sono sprigionati da alcune situazioni che hanno messo l'emotività sotto pressione, adesso è giunto il momento di non reprimere più e di affrontare queste sensazioni con coraggio.

Gemelli: l'influsso lunare dalla casa astrologica undicesima approfondisce l'amicizia e anche il rapporto amoroso diventa più socievole. Il bisogno di seguire una maggiore libertà d'espressione è forte e sprigionerà sensazioni imprevedibili.

Cancro: non siate rigidi e tesi poiché suggestionati da esperienze vissute in passato che vi hanno fatto soffrire. Le vacanze sono lì che non aspettano altro che di essere vissute, quindi via libera alla leggerezza e alla felicità.

Leone: Mercurio nel segno elargisce la capacità di percepire nuove esperienze amorose, grazie anche alla presenza benefica di Venere. Il coinvolgimento emozionale è forte e diventa più intuitivo, approfondendo i sentimenti sotto tutte le angolazioni.

Vergine: beneficiate delle meritate vacanze, adesso è giunto il momento di rallentare i ritmi e concedersi una pausa refrigerante, eliminando stress e tensioni con il relax.

Nuove consapevolezze nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli altri potrebbero aspettarsi una maggiore tolleranza da parte vostra, ma cercando di accettare una realtà che procura infelicità, forzerete solo una situazione trascinata da tempo.

Avete bisogno di esprimere una libertà tenuta a freno da troppo tempo, quindi via libera alla capacità di espressione indipendente.

Scorpione: una Luna in quadratura si fa sentire e sminuisce la capacità intuitiva, tanto che alcuni pensieri non funzioneranno in maniera brillante come desiderereste. Alcune tensioni represse da tempo si affacciano prepotenti, ciò potrebbe essere collegato a un bisogno di maggiore libertà emotiva.

Sagittario: una forza intelligente non aspetta altro che di essere utilizzata in questo giorno dedicato alle vacanze e al relax. Venere e Mercurio incrociano le loro energie positive con Giove e una nuova confidenza con l'intellettualità e l'amore fa capolino nel cuore.

Capricorno: come in un labirinto senza uscita, dovrete pareggiare i conti con un passato che cerca di distruggere le opportunità di serenità, poiché ritorna prepotente a farvi rivivere sensazioni e ricordi tumultuosi. Solo annullando queste insicurezze riuscirete ad approcciarvi al presente e alle meritate vacanze con maggiore serenità.

Acquario: osservatori imparziali della vita, cercherete di creare distanza dalle emozioni, anche se Luna nel segno non è d'accordo e sprigiona sentimenti di gelosia, rabbia e risentimento. Cercherete di allontanarvi e di creare una barriera nei confronti di queste sensazioni intense ma sarà difficile domarle, meglio lasciarle fluire in maniera consapevole.

Pesci: via libera allo sport come la corsa o lunghe passeggiate, una forma fisica impeccabile spinge a darvi al movimento. In questo modo potrete scaricare alcune tensioni che fanno approcciare all'amore in punta di piedi.