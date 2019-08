Durante il weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre sarà un fine settimana dedicato agli affetti, all'amicizia vera e spontanea, ma anche alla riflessione e allo svago in solitaria come nel caso dei nativi del segno della Vergine e del segno dei Pesci. Saturno in Capricorno darà ai nativi di questo segno la creatività necessaria per portare a termine grandi progetti lavorativi.

Di seguito, le previsioni astrologiche del weekend, segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la distensione sarà d'obbligo, in questa giornata. Non saranno concessi momenti di stress troppo intenso o litigi all'interno della famiglia. Rimanete il più rilassati possibile, specialmente la domenica, in cui vi sentirete più inquieti.

Toro: il weekend si prospetta ricco di colpi di scena positivi per la vostra coppia, in special modo per la sfera strettamente erotica.

Meglio il sabato, in cui riuscirete a coniugare il divertimento con l'eros.

Gemelli: avrete le amicizie dalla vostra, un po' meno i parenti. Non sarà un weekend incentrato sui divertimenti, ma sulle riflessioni, soprattutto su qualche episodio del passato che necessita di qualche chiarimento. Domenica in totale relax.

Cancro: va molto meglio sulla questione del nervosismo, dal momento che vi sentirete più sicuri e tranquilli dal punto di vista sentimentale.

Sarete anche più tranquilli nell'aprirvi agli altri, soprattutto nel sabato sera e domenica mattina, magari con degli amici sulla spiaggia.

Leone: farete faville in amore, sia dal punto di vista sentimentale che sul piano erotico. Sarà il momento ideale per accantonare il lavoro, gli affari e tutto ciò che solitamente vi fanno perdere di vista gli affetti più cari. Domenica ci sarà una piacevolissima sorpresa.

Vergine: sarete più inclini a meditare su qualche dubbio che vi assale da molto tempo, magari in casa oppure facendo shopping. Arriverà qualche compenso del vostro lavoro, ma dovrete necessariamente tenere d'occhio le vostre finanze, soprattutto nel sabato. Domenica in famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se ci sono gelosie o dubbi riguardo al vostro partner, in questo fine settimana saranno sicuramente appianati dal dialogo, dall'intesa che si farà sempre più forte e appagante mentalmente e da qualche piccolo strappo alla regola che vi vorrete concedere nella giornata di domenica.

Scorpione: il fronte lavorativo vi sta dando parecchio da fare, ma non solo. Le collaborazioni in questo weekend si trasformeranno in competizioni molto ardue, ma la concentrazione vi farà superare anche gli ostacoli più difficili. Al momento siete carichi e pronti per ogni tipo di sfida.

Sagittario: qualche segnale arriverà dalla salute, quindi sarà necessario essere più prudenti in tal senso e limitare le ore lavorative, se potete.

Datevi da fare anche per intavolare un dialogo con persone nuove, dal momento che ci sarà qualche nuova conoscenza che si affaccerà sulla vostra vita.

Capricorno: la creatività esploderà in tutta la sua potenza, soprattutto negli hobby e sul lavoro in particolare, soprattutto se avete a che fare con una gestione in proprio. Qualche cavillo burocratico, ma nel complesso ci saranno buone remunerazioni economiche per fare qualche follia in più.

Acquario: shopping, vivacità e amici. Avrete un mix tutto da vivere che vi darà anche qualche nuova conoscenza che vi cambierà il fine settimana. State attenti alle prime avvisaglie di malesseri, dovranno essere presi in considerazione per tempo.

Pesci: computer e tanto relax. Vi sentirete attratti dal mondo casalingo, dalle novità presenti online e su eventuali acquisti. Vi basterà una tazza di tè per sentirvi appagati, in questo fine settimana. Le persone al momento saranno da evitare il più possibile per eventuali scontri.