Famiglia, affetti, amori, benessere e salute, lavoro e affari caratterizzeranno l'Oroscopo della giornata di sabato 24 agosto. Novità e cambiamenti caratterizzeranno le 24 ore in particolar modo per i nati sotto i segni d'aria (soprattutto Bilancia e Gemelli). Positività in amore anche per il segno zodiacale della Vergine.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): buone notizie in arrivo per voi.

Ritroverete il dialogo e la sintonia dei rapporti con amici di vecchia data e conoscenze d'infanzia. In questo momento avete proprio bisogno di persone che vi stanno vicine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): una brutta sorpresa vi attenderà sul luogo di lavoro al rientro dalle vacanze estive: uno scontro piuttosto duro con un nuovo collega metterà a dura prova il vostro spirito di sopportazione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi sentirete poco gratificati nella vita di coppia con il partner, al quale spesso rinfacciate di dedicare troppo poco spazio alla relazione sentimentale.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ottima giornata sotto l'aspetto sentimentale-amoroso: nuove propositive conoscenze per i single, mentre per i fidanzati/sposati ci saranno importanti avventure da condividere col partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le persone "negative" devono essere allontanate dalla vostra esistenza, altrimenti rischierete di cadere nel baratro dell'angoscia e della malinconia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un'imperdibile e inattesa opportunità vi presenterà sul vostro cammino. Siate bravi a non lascervela sfuggire se non volete pentirvene in futuro.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la vostra vita di coppia ha bisogno di maggiori attenzioni soprattutto in questo periodo delicato per la persona amata.

Dedicate maggiori premure al partner per evitare di perderlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): nell'ambito domestico si respira un clima piuttosto rigido a causa di qualche pesante discussione in famiglia. Già in serata le cose dovrebbero sistemarsi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): eliminate dalla vostra vita gli amici che non meritano il vostro tempo e le attenzioni che dedicate loro. Ricordate sempre che tutti sono utili ma nessuno è davvero indispensabile.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la giornata sarà caratterizzata da momenti di scelte importanti e da decisioni improcrastinabili. Non sono esclusi cambiamenti anche nell'ambiente lavorativo-professionale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il partner vi regalerà grandi emozioni, sorprendendovi ancora una volta con tutto il suo amore. Questo servirà a farvi sentire davvero felici e sereni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): giornata di cambiamenti, ma fate attenzione perché non tutti saranno positivi. E' bene che sappiate sempre distinguere il bene dal male.