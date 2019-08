Durante il weekend che va dal 24 al 25 agosto, i nativi Gemelli e Vergine saranno tra i favoriti per passare due giornate all'insegna della passione. Situazione stabile per i nativi Ariete che si lasceranno andare a qualche sfizio in più, mentre Cancro cercherà di riparare alcuni errori commessi con il partner. Finanze in rialzo per Bilancia, al contrario, Pesci darà fondo ai propri risparmi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 24 al 25 agosto 2019.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 agosto 2019 segno per segno

Ariete: situazione stabile per i nativi del segno durante il fine settimana.

Deciderete di concedervi qualche lusso in più del solito considerate le vostre finanze in rialzo. Voto - 7,5

Toro: il partner cercherà in tutti i modi di farsi perdonare ma voi non vi sentite ancora pronti per sorvolare su quanto è successo, anche se ormai sarebbe il caso. Voto - 6

Gemelli: weekend all'insegna dell'amore per i nativi del segno. L'intesa di coppia sarà particolarmente alta e per essere sicuri che nessuno vi disturbi, andrete fuori sede per un po’.

Voto - 8

Cancro: cercherete in qualche modo di riparare agli errori commessi con il partner durante il weekend. Ciò nonostante potreste soltanto peggiorare le cose. Voto - 6

Leone: non dovrete andare a lavorare durante il fine settimana per cui, deciderete di riposarvi organizzando una breve vacanza in compagnia dei vostri amici oppure del partner. Voto - 7,5

Vergine: vi dedicherete per tutto il tempo all'amato, scatenando spesso momenti di pura passione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Non mancheranno anche dolci attimi da ricordare. Voto - 9

Bilancia: finanze in rialzo per i nativi del segno. State lavorando davvero tanto per ripagare un debito con un collega per cercare di non deludere le sue aspettative. Voto - 7

Scorpione: vi godrete a metà il fine settimana in quanto dovrete lavorare, anche se non si tratta di un turno particolarmente lungo. Non preoccupatevi, ci saranno anche momenti di svago.

Voto - 7

Sagittario: sarete soli per tutto il weekend. Ciò nonostante per voi sarà un momento di svago in quanto vi sentirete liberi di fare tutto ciò che volete, senza che il partner, la famiglia o i vostri amici vi dicano cosa fare. Voto - 7,5

Capricorno: non farete altro che divertirvi in compagnia dei vostri amici per tutto il tempo che vorrete. Sarete felici di queste giornate senza pensieri.

Voto - 8

Acquario: passione alle stelle per i nativi del segno. Avrete occhi solo per il partner mentre i single con un po’ di aiuto, faranno delle nuove e interessanti conoscenze. Voto - 8

Pesci: darete fondo ai vostri risparmi, uscendo con i vostri amici per organizzare una festa a sorpresa per il partner. In ogni caso, sarete soddisfatti del vostro lavoro. Voto - 7,5