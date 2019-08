Martedì 13 agosto 2019, la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Marte, Mercurio e Venere saranno in Leone. Il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro, Giove transiterà nel segno del Sagittario. Urano permarrà nel Toro come Nettuno nel segno dei Pesci.

Toro allegro

Ariete: relax. Giornata ideale per ritagliarsi un po' di sano relax staccando dalla quotidianità.

Tale pausa risulterà con ogni probabilità fondamentale per ricaricare le batterie dei nati Ariete.

Toro: allegri. I progetti in essere potrebbero subire una repentina accelerata che oltre ad aumentare l'entusiasmo nativo li metterà nelle condizioni di studiare con dovizia le prossime mosse.

Gemelli: perplessi. Una chiamata o un messaggio ricevuti dal partner in mattinata desteranno qualche perplessità nelle menti dei nati Gemelli.

Cancro: amore 'flop'. Sul fronte lavorativo non potranno lamentarsi perché saranno più che probabili le chiamate extra, anche ben pagate. Le faccende di cuore invece risentiranno dei Pianeti avversi in Leone, Venere in primis.

Stress per Vergine

Leone: attendisti. La Luna neutrale di Terra influirà poco sull'andamento della giornata e i nativi potrebbero assumere un atteggiamento attendista che gli servirà per riordinare le idee e sferrare i prossimi colpi, protetti da Giove.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine durante questo caldo martedì estivo. Ostinati vorranno ugualmente ultimarle tutte arrivando a sera esausti. Amore in stand-by.

Bilancia: routine. Martedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che con tutta probabilità vivranno i nati del segno. Serata romantica a lume di candela con l'amato bene.

Scorpione: pungenti. Le loro battute non passeranno inosservate, qualcuno potrebbe intimare di moderare i toni.

Sagittario deluso

Sagittario: delusi. Il loro umore sarà sotto i tacchi e a risentirne maggiormente sarà l'atteggiamento indisponente che terranno nei confronti delle persone con cui avranno a che fare.

Capricorno: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare decisamente abbondante e i nativi con ogni probabilità focalizzeranno tali forze nell'ambito lavorativo.

Acquario: famiglia d'origine.

Una vecchia discussione mai risolta con la famiglia potrebbe nuovamente balzare in primo piano e i nati Acquario di conseguenza dovranno esprimere le loro opinioni in merito.

Pesci: spese "pazze". Il look potrebbe rappresentare il tallone d'Achille dei nativi questo martedì, perchè spenderanno parecchio per rinnovare alcuni capi d'abbigliamento. Amore da revisionare.