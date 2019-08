Giovedì 15 agosto troveremo la Luna nel segno dell'Acquario, mentre Venere, il Sole, Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, nel frattempo Giove si troverà sui gradi del Sagittario. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Amore 'top' per Gemelli

Ariete: i nati del segno che vivono una relazione amorosa potrebbero optare per trascorrere questo giovedì in un posto insolito.

Capiranno probabilmente subito di aver scelto a dovere divertendosi molto.

Toro: pantofolai. Declineranno qualsiasi invito di amici e parenti per trascorrere questa giornata di ferie in compagnia di partner e figli. Il focolare domestico oltre a donare loro una buona dose di tranquillità riuscirà a rilassarli ugualmente.

Gemelli: amore 'top'. Le benevolenze astrali renderanno, c'è da scommetterci, floride le faccende di cuore dei nati del segno.

Qualunque destinazione scelgano la focosità in coppia sarà protagonista.

Cancro: libertini. A causa delle copiose dissonanze planetarie i nati Cancro che vivono una relazione amorosa potrebbero optare per un 'colpo di testa', ovvero organizzarsi con gli amici non includendo il partner.

Ferragosto a gonfie vele per Leone

Leone: in pole position. La Luna acquariana vorrebbe rovinare il Ferragosto ai nativi ma, invece, lo renderà più entusiasmante mettendo l'accento sulla loro vita amorosa.

Coloro che sceglieranno di non dare spago ad eventuali corteggiatori potrebbero perdere una ghiotta occasione.

Vergine: distratti. Idee ed intenti dei nati Vergine potrebbero risultare appannati rendendoli, di conseguenza, inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Rapporti gelidi in coppia.

Bilancia: nuovi amori. Quella persona che tanto piace ai nati del segno potrebbe inaspettatamente farsi avanti tra il loro stupore misto a soddisfazione.

Molti single del segno perderanno il "distintivo".

Scorpione: taciturni. Mentre intorno a loro si festeggia e si accendono falò i nati Scorpione potrebbero restare in disparte a rimembrare i tempi andati. Il loro umore uggioso cozzerà con le persone con cui avranno a che fare.

Spese impreviste per Pesci

Sagittario: esausti. L'ambito lavorativo sarà probabilmente costellato di ostacoli ed impedimenti che metteranno a dura prova le energie mentali e fisiche dei nativi, facendoli arrivare esausti a sera.

Capricorno: mondani. Sceglieranno un posto esclusivo, magari anche costoso, dove passare questo Ferragosto assieme all'amato. Per un giorno non baderanno a spese.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno avranno, c'è da scommetterci, una marcia in più in questo giovedì d'agosto. Le loro idee andranno messe subito in pratica anche se i 'frutti' si vedranno nelle prossime settimane.

Pesci: spese extra.

Una spesa non preventivata potrebbe prendere alla sprovvista i nati Pesci che, con ogni probabilità, rovinerà loro l'umore. Sarà bene uscire ugualmente per divertirsi ed evitare di ripensarci compulsivamente.