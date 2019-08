Mercoledì 14 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Venere, Mercurio, il Sole e Marte si troveranno sui gradi del Leone nel frattempo Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro.

Ariete bellicoso

Ariete: bellicosi. Lo scontro Terra-Fuoco in onda questo mercoledì potrebbe rendere i nativi inclini al litigio anche per questioni di poco conto.

Il settore più bersagliato da quest'onda di nervosismo sarà quello lavorativo.

Toro: stand-by. Le questioni pratiche e lavorative quest'oggi balzeranno, con ogni probabilità, in secondo piano perché i nati del segno vorranno ritagliarsi un po' di tempo da dedicare a loro stessi.

Gemelli: umore 'top'. Sebbene la Luna acquariana proverà ad infastidirli i nati Gemelli potranno contare sui favori del Luminare maschile, il Sole, pronto a donargli un umore da far invidia.

Cancro: distratti. La dissonanza del duetto Mercurio-Marte renderà, con tutta probabilità, i nati del segno inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Sarà bene rallentare i ritmi prestando molta attenzione.

Vergine stressato

Leone: focus lavorativo. Le vicende amorose potrebbero risentire dell'opposizione lunare mentre le questioni lavorative, specialmente dei lavoratori autonomi, avanzeranno celermente.

Vergine: stressati. Le urgenze lavorative di mercoledì potrebbero essere più numerose del solito ma, c'è da scommetterci, i nati Vergine vorranno ugualmente provare a portarle a termine stressandosi oltremodo.

Bilancia: lavoro 'flop'. Le asperità planetarie, vedi Saturno ed Urano, del giorno potrebbero stravolgere i piani dell'ambiente lavorativo. Un cambio di ruolo e di mansioni li prenderà alla sprovvista.

Scorpione: famiglia d'origine. I nativi saranno probabilmente chiamati a risolvere una questione riguardante la famiglia originaria. Il loro supporto tempestivo risulterà fondamentale per trovare la soluzione adeguata.

Acquario creativo

Sagittario: insicuri. Il comportamento del partner o di un amico potrebbe rendere perplessi i nati del segno. Chiederanno spiegazioni per poi rendersi conto che era solo frutto di una loro passeggera insicurezza.

Capricorno: determinati. Niente e nessuno riuscirà a fermare i nati Capricorno quest'oggi perché saranno dotati di una buona dose di grinta che indirizzeranno sia in amore che nelle questioni di lavoro.

Acquario: creativi. La Luna Piena nel loro segno, sebbene non supportata da altri Astri, donerà probabilmente ai nativi idee creative da mettere subito in atto. Le gratifiche, però, non saranno immediate.

Pesci: vecchie conoscenze. Una persona conosciuta tempo fa potrebbe far nuovamente capolino nella vita dei nati Pesci. Sarà bene non etichettarla da subito ma concederle il tempo di spiegare le proprie ragioni.