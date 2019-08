Nel weekend del 24 e 25 agosto 2019 la Luna sarà nel segno dei Gemelli, mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sarà in Leone, nel frattempo il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci. Urano rimarrà nel Toro e Giove proseguirà nel segno del Sagittario.

Finanze 'top' per Gemelli

Ariete: attriti amorosi.

Venere in Vergine sarà poco propensa a donare serenità e spensieratezza all'amore. Difatti potrebbe rendere i nativi alquanto nervosi innescando qualche malumore in coppia.

Toro: concentrati. Il focus dei nati Toro sarà, con ogni probabilità, improntato sulle faccende lavorative, perchè la triade di Terra formata da Sole-Saturno-Urano donerà loro grande concentrazione per mettere in atto le vincenti idee del momento.

Gemelli: finanze 'top'. Se da un lato le vicende amorose potrebbero nascondere qualche insidia, dall'altro l'economia dei nati Gemelli sarà, con ogni probabilità, al di sopra della più rosea aspettativa.

Cancro: lavori extra. I nati del segno che lavorano a chiamata saranno favoriti in questo fine settimana perchè probabilmente riceveranno qualche proposta soddisfacente, anche sul fronte economico.

Fortuna materiale per Bilancia

Leone: nuovi inizi. Quando qualcosa finisce qualcos'altro inizia ed è proprio ciò che potrebbe accadere ai nati Leone in questo weekend. Le loro 'pulizie' dei giorni scorsi spianeranno la strada verso il nuovo sentiero.

Vergine: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà straripante e i nati del segno, sia che operino alle dipendenze altrui che siano lavoratori autonomi, saranno dei caterpillar.

Bilancia: fortuna materiale. Poco avvezzi al lato ludico, oggi potrebbero ricredersi perchè una puntata ad un gioco a premi gli riserverà una gradita sopresa economica. Amore in stand-by.

Scorpione: burberi. Weekend in cui i nati del segno avranno l'umore sotto i tacchi a causa delle copiose dissonanze planetarie. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per ritemprare il benessere psico-fisico.

Shopping per Acquario

Sagittario: viaggi. Sia che li abbiano prenotati per tempo sia che li stiano programmando adesso, i nati Sagittario avranno come unico pensiero quello di staccare la spina dopo un'estate estremamente faticosa.

Capricorno: stakanovisti. Sebbene sia la fine della settimana, i nati del segno non vorranno decellerare e, con ogni probabilità, aumenteranno i ritmi lavorativi notando, già domenica, i primi 'frutti'.

Acquario: shopping. Un acquisto high-tech agognato da tempo potrebbe vedere la luce proprio in questo fine settimana. I nativi non baderanno a spese regalandosi l'ultimo modello appena uscito.

Pesci: oziosi. Poca voglia di fare e comunicare avranno, con ogni probabilità, i nativi durante sabato e domenica. Invano amici e partner li inviteranno a mettere il naso fuori dall'uscio di casa.