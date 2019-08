Nell'Oroscopo di martedì continua il transito di una Luna in Capricorno che rende i sentimenti più rigidi, negando alcuni piaceri che la vita potrebbe offrire a ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento in casa astrologica decima, si trova in esilio e conferisce non solo a Capricorno, ma anche a Scorpione, Pesci, Toro e Vergine una certa timidezza che di certo non giova all'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: approfondite le meritate vacanze e investite il tempo nel divertimento, vivendo anche splendidi momenti in compagnia degli amici che contano. Il trigono ricco di relax di Luna e Giove garantisce un lasciarsi andare alla pigrizia, oltre che alla buona tavola.

Toro: cercherete di cambiare le abitudini in modo armonico e in accordo con l'energia che l'incrocio Luna-Urano sa elargire.

Splendidi riflessi emotivi sono tutti da mettere in pratica nella sfera amorosa, lasciando fluire sensazioni rigenerative.

Gemelli: il buon gusto non manca di certo e apprezzerete il bello ovunque. I rapporti amichevoli saranno selettivi poiché prediligerete gli amici che con la loro carica intellettiva saranno capaci di stimolarvi. Attenzione che la vita intellettuale non prenda il posto di quella sentimentale.

Cancro: attenzione a un'eccessiva timidezza e a un'inquietudine che frenano le emozioni e rendono gli affetti alquanto instabili. Apparirete poco sensibili alle esigenze altrui e ciò potrebbe derivare da una sfiducia interiore nei confronti delle vostre capacità.

Leone: Mercurio in domicilio garantisce un'ampia apertura mentale e un dinamismo unico, rafforzato ancor più dalla presenza di Marte nel segno.

In amore, attenzione a un eccessivo orgoglio che potrebbe portare la tendenza a dominare il partner.

Vergine: sarà difficile vivere la propria emotività con una Luna in Capricorno che emana le sue influenze e spinge avanti una razionalità e una consapevolezza che non fanno stabilire un contatto con le emozioni. Dovrete rompere questa barriera emozionale per riscoprire una parte interiore più sensibile.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: pigri e alquanto testardi, le vostre convinzioni e la mancanza di valutare bene la situazione prima di passare all'azione, potrebbero farvi incorrere in errori insanabili. Attenzione e ampliate le vostre vedute a 360°, analizzando prima di procedere.

Scorpione: qui i sentimenti perdono la loro sensibilità e prevale una grande forza interiore. Bando alle fragilità, la Luna influisce positivamente sul vostro segno ma lo fa con rigore, indicandovi una strada da percorrere per raggiungere la felicità.

Attenzione, non sarà facile affrontare questo cammino tortuoso.

Sagittario: la gioia di vivere si miscela all'emotività e genera un mix positivo e intenso, dove la sensibilità sfiorerà una determinazione utile per captare il pericolo e schivare alcuni ostacoli. La configurazione Luna-Giove non lascia dubbi: le vacanze saranno ricche di benessere.

Capricorno: una Luna nel segno sente la rigidità del Capricorno e cerca di elargire splendide emozioni, ma viene bloccata come da una barriera di instabilità sentimentale. Dall'altro lato però garantisce maggiore concretezza e spirito pratico, utile per attuare i propri progetti con maggiore organizzazione.

Acquario: Giove fluttua benefico dal cielo astrologico del Sagittario e influisce positivamente, elargendo fortuna e divertimento. Razionalità e consapevolezza non mancheranno a causa della vicinanza di una Luna rigorosa, ma attenzione in amore a non suscitare gelosie nel partner.

Pesci: Luna e Nettuno formano un sestile che sprigiona un grande senso artistico e un'accentuata sensibilità fa nascondere la realtà in maniera molto fantasiosa. E' spiccata anche l'attrazione per il mare, quindi godetevi le meritate vacanze in modo molto ricettivo.