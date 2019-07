Nella settimana dal 19 al 25 agosto 2019 troveremo Venere ed il Sole, dapprima in Leone assieme a Mercurio, si trasferiranno nel segno della Vergine dove staziona anche Marte. La Luna viaggerà dai gradi dell'Ariete a quelli dei Gemelli, mentre il Nodo Lunare sarà nella nona casa del Cancro. E invece Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Il tutto mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario.

Toro pantofolaio

Ariete: attriti amorosi. Settimana poco conciliante sul versante amoroso per i nati del segno a causa dei moti planetari nell'elemento Terra. Saranno probabili litigi per futilità col partner giovedì e venerdì.

Toro: pantofolai. Il Sole sbarca nel loro elemento e potrebbe renderli meno reattivi e più attendisti sul versante lavorativo. Tale atteggiamento li porterà, specialmente da mercoledì, a preferire il classico 'film e divano' su tutte le restanti possibilità più dinamiche.

Gemelli: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine in questa calda settimana d'agosto ed i nativi, con ogni probabilità, non si tireranno indietro arrivando al weekend stremati e stressati.

Cancro: lavori extra. Qualche occasione lavorativa temporanea potrebbe sopraggiungere nelle giornate centrali. L'offerta economica magari non sarà esaltante, ma alcuni farebbero bene a non rifiutare ugualmente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Viaggi

Leone progettuale

Leone: progettuali. Il periodo del compleanno è terminato ed adesso, coi pianeti perlopiù di Terra, sarà il momento di lavorare alacremente per raggiungere i risultati tanto agognati. Saturno esigerà impegno e dedizione da venerdì.

Vergine: meno impegnati. Sul fronte lavorativo qualche turno potrebbe saltare ma non sarà un male perché i nati Vergine potranno sfruttarlo per ricaricare le batterie dopo l'ultimo periodo.

Bilancia: perplessi. L'atteggiamento del partner durante la seconda parte della settimana potrebbe mettere in allarme i nati Bilancia. La loro reazione sarà probabilmente impulsiva, rendendosi successivamente conto di aver frainteso qualcosa.

Scorpione: lavoro 'top'. Gli Astri quasi si 'dimenticano' dei nativi durante questi sette giorni, perlopiù concentrati nello scontro Terra-Fuoco, e per loro è un bene perché potrebbero ricevere una buona offerta in campo lavorativo che, se inoccupati, farebbero bene a cogliere al volo.

Sagittario viaggiatore

Sagittario: Viaggi. C'è aria di vacanza in casa dei nativi durante questa settimana, non perchè stiano già sulla spiaggia con una bevanda in mano, ma perché probabilmente alcuni la prenoteranno fra lunedì e martedì.

Capricorno: stakanovisti. Carichi a mille non accuseranno quasi la stanchezza mettendosi a lavorare a testa bassa. Dopo il disorientamento iniziale, da giovedì avranno le idee chiare per centrare l'obiettivo.

Acquario: distratti. Mercurio dissonante renderà questa settimana, con tutta probabilità, colma di distrazioni appannando l'acume dei nativi. Faccende di cuore in pole position domenica.

Pesci: sette giorni di quasi "clausura" nei quali né un amico fidato, né il partner e nemmeno un familiare riuscirà a far mettere loro il naso fuori dall'uscio di casa. Il lento Nettuno li renderà probabilmente anche nostalgici.