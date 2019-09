Per i nati nel segno del Toro ottobre sarà un mese complicato. In ambito lavorativo potreste avere a che fare con una serie di impegni non sempre redditizi, ma grazie alla fortuna le energie non vi mancheranno: riuscirete ad affrontare il tutto con la carica giusta. Le problematiche amorose potrebbero non trovare soluzioni, almeno per il momento. Nel complesso, vi servirà utilizzare molta cautela per gran parte dei giorni.

Amore

Questo mese di ottobre non sarà molto favorevole per quanto riguarda l'amore, soprattutto perché l'opposizione di Venere renderà i sentimenti letteralmente ingestibili. Andrà meglio soltanto per voi che avete una relazione già fortemente consolidata, capace di affrontare le numerose tempeste che ottobre purtroppo vi porterà. Mercurio, in opposizione, non faciliterà i tentativi di apertura e dialogo.

L'unica nota positiva è che l'eros costituirà un buon espediente per fare pace dopo i litigi, ma ovviamente potrebbe non funzionare così spesso come potreste credere. Per voi single, non ci saranno molti incontri, se dovesse presentarsene uno, evitate di immergervi troppo, perché potreste finire scottati e irrimediabilmente delusi.

Lavoro e studio

Sarà un periodo non proprio piacevole per le attività che riguardano i settori artistici, mentre saranno in miglioramento i rendimenti lavorativi di voi che avete a che fare con lavori più pragmatici e obiettivi, specialmente se lavorate in un ambiente competitivo.

Sicuramente le collaborazioni non saranno favorite, sempre da Venere in opposizione, ci potrebbero essere scontri all'interno del posto di lavoro che dovrebbero però essere appianati il prima possibile.

Per voi ancora alla ricerca di un impiego, non sarà un periodo facile. Evitate investimenti che potrebbero mettere a repentaglio i vostri risparmi inutilmente. Voi studenti avete subito il colpo del ritorno alle lezioni. Provate a ritrovare una concentrazione che duri per gran parte dell'anno scolastico o universitario.

Fortuna e salute

Marte e Saturno, al contrario di molti altri pianeti, vi sono favorevoli, ma sarà necessario soprattutto affidarsi sui propri sforzi e sulle proprie capacità. Questi due pianeti inoltre non vi faranno sentire troppo presto gli influssi della stanchezza, che sia fisica o mentale, quindi potrete lavorare fino a tardi. Le vostre energie non saranno minimamente condizionate dalla stagione autunnale.