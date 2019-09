Durante il mese di ottobre, i nativi della Bilancia in amore dovranno chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso, mentre lo Scorpione cercherà di costruirsi una base solida sul posto di lavoro. Il Sagittario preferirà ascoltare il proprio cuore e capire se la persona di cui è interessato è quella giusta, mentre il Capricorno avrà bisogno di qualche conferma in più sul posto di lavoro. Infine, la vita di coppia dei nativi dell'Acquario potrebbe attraversare qualche difficoltà, mentre invece i Pesci ricominceranno a dare il meglio in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre 2019 per gli ultimi sei segni zodiacali.

Previsioni oroscopo ottobre 2019, ultimi sei segni

Bilancia: in amore fareste meglio a chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso durante il mese di ottobre. Siete usciti da un periodo piuttosto critico e adesso la situazione potrebbe tornare stabile, dovrete soltanto impegnarvi. Alcune coppie inoltre potrebbero avere delle discussioni per via del lavoro. In ogni caso, cercate di non assumere atteggiamenti aggressivi.

Giove continuerà ad essere dalla vostra parte, ciò significa che in ambito lavorativo avrete delle occasioni molto importanti da cogliere immediatamente al volo, in quanto potrebbero procurarvi nuove mansioni da svolgere con un compenso più elevato. Voto - 7

Scorpione: sarà un mese intenso per quanto riguarda la sfera sentimentale per i nativi del segno. Questo è un momento molto passionale: avete superato diversi ostacoli insieme recentemente e non volete mandare tutto in fumo ora che avete ritrovato un po’ di stabilità.

Non mancheranno delle serate dove penserete soltanto a divertirvi con l'amato bene, sfociando nella passione e nel romanticismo. I single saranno più ottimisti e con la loro positività e un pizzico d'impegno in più, riusciranno facilmente a trovare la loro anima gemella. Se avete iniziato una nuova attività lavorativa, cercherete di costruirvi una reputazione solida per andare avanti. Non vi mancheranno le idee, riuscirete a sfruttare ogni momento pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8,5

Sagittario: in amore preferirete ascoltare il vostro cuore per cercare di capire se la persona di cui vi siete innamorati fa davvero al caso vostro. Se invece avete fatto delle nuove conoscenze, cercate di approfondirle. Le relazioni di vecchia data invece, cercheranno di raggiungere alcuni importanti obiettivi, utili per il loro futuro insieme. I single, grazie alla loro carica passionale, riusciranno a buttarsi in una nuova storia d'amore, soprattutto verso la fine del mese.

Sul posto di lavoro sarete particolarmente determinati all'inizio del mese. Ciò nonostante questo entusiasmo inizierà a calare dalla seconda metà del mese, iniziando ad essere pigri, rischiando inoltre un richiamo da parte del vostro capo. Voto - 8

Capricorno: proverete forti emozioni durante il mese di ottobre, soprattutto in ambito sentimentale. Questo è un periodo importante per le coppie di lunga data in quanto dovranno organizzare dei nuovi progetti molto importanti, e avranno bisogno della massima stabilità di coppia.

Coloro che sono reduci da una separazione al momento hanno superato la fase critica, ma non saranno ancora in grado di cercare nuovamente l'amore, al contrario i single grazie alla loro voglia d'amare, ci riusciranno senza troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di qualche conferma in più. Ultimamente avete spesso dei dubbi su ciò che state facendo, cercando di chiedere aiuto ai vostri colleghi. Verrete messi a dura prova dal vostro capo, quindi cercate di impegnarvi al massimo. Voto - 7,5

Acquario: la vita di coppia inizierà ad avere dei problemi per i nativi del segno. Non ci saranno delle crisi pesanti, ciò nonostante spesso avrete delle incomprensioni che vi porteranno a dei litigi, talvolta di poco conto. La vita di coppia dunque ne risentirà, ciò nonostante le cose potrebbero andare meglio a partire dalla seconda metà del mese. Per quanto riguarda i single fareste meglio a non scegliere persone inaffidabili. Nel lavoro dovrete cercare di curare di più le vostre mansioni. Siete indietro con il lavoro e faticherete a mettervi in pari, tanto che farete spesso le ore piccole. Voto - 6,5

Pesci: in amore finalmente tornerete ad andare d'accordo con il partner. Le coppie che hanno affrontato momenti di difficoltà, adesso saranno più stabili. Penserete più spesso al partner, e passerete delle serate fuori a cena a divertirvi, o magari in compagnia dei vostri amici. I single invece faranno tanti incontri piuttosto intriganti e non si tireranno indietro. Per quanto riguarda il lavoro ricomincerete a dare il meglio di voi stessi, consegnando progetti lavorativi di qualità che vi garantiranno un sacco di guadagni. Favoriti anche i cambiamenti, dove con un po’ di fortuna potrete ambire a qualcosa di più importante. Voto - 8