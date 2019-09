Per voi nativi del segno del Cancro, questo ottobre sarà un mese ottimo per molti aspetti della vostra vita, a cominciare da una buona posizione di Venere che vi renderà l'amore più tenero e più facile, mentre Marte e Mercurio vi daranno ottime chance per quanto riguarda il lavoro e fortuna sul piano prettamente finanziario ed economico. Dovrete però concedervi dei momenti esclusivamente per voi stessi e per la cura della vostra persona, che sia dal punto di vista fisico oppure mentale: potrebbero esserci ripercussioni positive, se lo farete.

Amore e affetti

Se la prima settimana di ottobre non ci sarà niente che possa far anche minimamente pensare ad un cambio amoroso rivoluzionario, le altre settimane del mese saranno davvero molto positive per la vostra relazione. Se avete avuto delle incomprensioni, dei litigi che si sono protratti a lungo, Venere vi aiuterà a dissipare queste nuvole e a farvi ritrovare il sereno all'interno della coppia.

Una situazione altrettanto rosea avranno come protagonisti l'eros e la passionalità, ma anche la dolcezza e la tenerezza. Un mese di amore a tutto tondo che darà opportunità favorevoli anche a voi single con incontri che vi sconvolgeranno per molto tempo. Saprete conquistare anche con la vostra spiccata intelligenza e sensibilità, grazie agli influssi positivi di Mercurio in trigono.

Lavoro e studio

Anche se Giove non sarà dalla vostra parte sulla questione “lavoro”, la combinazione planetaria fra Venere, Mercurio e Marte sarà essenziale per la buona riuscita di progetti in corso e per l'inizio di alcuni nuovi, ma anche per concludere degli affari che spesso si stanno rivelando piuttosto ostici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Saranno incentivate eventuali collaborazioni con i colleghi e il capo potrebbe anche essere più “morbido” nei vostri confronti.

Anche la ricerca di lavoro potrebbe essere più facile di quel che pensiate, non dovrete faticare moltissimo per trovare lavoro: vi basterà inviare alcuni curriculum ed il gioco sarà fatto. Non ci sarà molta scelta, ma sicuramente qualcosa si affaccerà alla vostra porta. Bisogna però sapersi adattare.

Gli studi si riveleranno piuttosto facili, non ci saranno argomenti che voi non sarete in grado di affrontare. Continuate così.

Fortuna e salute

La fortuna vi bacerà dalla seconda settimana di ottobre in poi, grazie a Mercurio e a Venere. Arriveranno delle notizie favorevoli alla vostra condizione economica e lavorativa. Per quanto riguarda la salute, non ci saranno malesseri particolarmente forti, tuttavia dovrete necessariamente prendervi delle ore per voi stessi di tanto in tanto, in modo da rilassarvi più che potrete.