Durante il decimo mese dell'anno, ovvero quello di ottobre, ci saranno tante novità per molti segni zodiacali, come Leone e Vergine, mentre altri come l'Ariete, cercheranno di dare il meglio di loro stessi per salvaguardare la loro relazione di coppia. Sarà un periodo di rinnovamenti sul posto di lavoro per il Cancro, mentre Vergine attraverserà un periodo più stabile con il partner. I sentimenti dei nativi Toro saranno in agitazione, e ciò potrebbe creare problemi anche in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre 2019 per i primi sei segni zodiacali.

Previsioni oroscopo ottobre 2019 segno per segno, prima sestina

Ariete: per il mese di ottobre cercherete di recuperare in ambito sentimentale. Darete il massimo pur di non creare alcun problema con il partner e salvaguardare la vostra relazione. Al contrario ci sarà qualche problema in ambito familiare, spesso a causa di alcune incomprensioni, che talvolta faticherete a gestire.

Per i single, saranno favoriti i nuovi incontri, soprattutto verso la fine del mese. In ambito lavorativo sarà un buon periodo per trattare e ottenere qualcosa in più. Spesso potreste essere indaffarati, ma consapevoli del fatto che guadagnerete bene. Voto - 7,5

Toro: l'ambito sentimentale sarà piuttosto in crisi per i nativi del segno. Alcune relazioni di coppia potrebbero essere messe in discussione, e avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile per salvare la vostra relazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Avrete bisogno di tanto affetto per superare le incomprensioni. I single, soprattutto chi proviene da una relazione d'amore finita male, faticheranno a vivere nuovamente l'amore, in quanto ancora legati al passato. A causa di alcuni problemi in amore, potreste avere anche qualche imprevisto sul posto di lavoro. Ci saranno delle divergenze con i vostri colleghi, spesso penserete di avere ragione ma non è così.

Fareste meglio a mantenere la calma. Voto - 6

Gemelli: sarà un mese da dedicare maggiormente all'amore per i nativi del segno. Soprattutto i single, che grazie alla loro intraprendenza, riusciranno facilmente a buttarsi in una nuova storia d'amore. Le coppie di vecchia data sono riuscite a superare un periodo di crisi, e sono ancora più stabili e forti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo siete più sereni, più tranquilli, dove riuscirete ad avere maggiori possibilità di aumentare le vostre finanze, magari con una promozione.

Voto - 9

Cancro: già dall'inizio del mese, ci saranno tante opportunità in ambito sentimentale per i nativi del segno. Potreste anche riavvicinarvi ad un vostro ex, dando vita a dei nuovi incontri. Ciò nonostante la situazione potrebbe ritorcersi contro di voi, soprattutto se siete già impegnati. Fareste meglio a fare attenzione a scegliere. Non mancheranno inoltre tanti progetti di coppia che non vedrete l'ora di portare a termine.

Recupererete anche dal punto di vista lavorativo, già dalla prima parte del mese. Avrete in mente tanti nuovi progetti lavorativi, nonché una gran voglia di cambiare, considerato i rapporti con alcuni colleghi che si sono inaspriti. Chi invece non riesce a far decollare la propria carriera professionale, farebbe meglio a concentrarsi su un paio di progetti lavorativi, evitando di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8,5

Leone: potreste subire una battuta d'arresto per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, soprattutto se siete indecisi tra due potenziali storie d'amore. Sarete particolarmente dubbiosi, tanto che la vostra relazione di coppia verrà messa a dura prova, anche a causa di alcuni problemi in ambito familiare. Fareste meglio inoltre ad evitare sfuriate oppure attacchi di gelosia per non complicare le cose. Al contrario dell'amore, la vostra carriera professionale continuerà ad andare a meraviglia durante il mese di ottobre. Ci saranno tanti nuovi incarichi e nuovi progetti da portare a termine che vi daranno un motivo per alzarvi la mattina e andare a lavorare. Voto - 7

Vergine: in amore fareste meglio a dare il giusto peso anche ad una relazione di coppia nata da poco per evitare di rovinarla del tutto. Le coppie di vecchia data attraverseranno un periodo di maggiore stabilità, ottenendo spesso degli ottimi risultati. Non mancheranno infatti delle serate da dedicare completamente alla vostra anima gemella, sfociando facilmente nella passione e nel romanticismo. Anche i single avranno qualche possibilità in più di riuscire a trovare la loro anima gemella, basterà solo darsi da fare, soprattutto da un punto di vista estetico. In ambito lavorativo potreste ricevere delle buone notizie. Avete lavorato sodo durante il mese precedente e finalmente sarete ricompensati a dovere. Non dimenticate però di pensare ai vostri progetti futuri, inoltre, non iniziate a vivere di rendita per poi ritrovarvi indietro con il lavoro. Voto - 8,5