Per voi nativi del segno del Leone, questo ottobre vi darà qualche occasione soltanto all'inizio del mese. Dalla seconda settimana sarà necessario prestare prudenza per ogni spetto della vostra vita, in particolare il lavoro, perché non potrebbe portare i vantaggi che vi aspetterete. L'importante sarà darsi da fare senza affaticarsi troppo e senza prendervela se le cose si faranno più complicate. La stessa identica situazione si riscontrerà nell'amore e negli affetti.

Amore e affetti

Purtroppo Venere vi sarà favorevole soltanto la prima settimana di ottobre, dopodiché le cose si complicheranno sul fronte sentimentale. Sia che siate in coppia sia che siate single, non riuscirete a vivere la vostra relazione serenamente e a fare eventuali conquiste: ogni tentativo di approccio si rivelerà fallimentare. Quindi per il momento, anche se doveste trascorrere delle belle serate in compagnia di amici, cercate di limitarvi soltanto alle relazioni, appunto, fra amici e non amorose.

Potrebbe essere deleterio non solo per i vostri sentimenti, ma anche per la vostra autostima.

Anche sul fronte familiare potrebbero esserci dei litigi pressoché insanabili, ma in questo determinato caso vi basterà essere più concilianti e soddisfare almeno in parte le esigenze della vostra famiglia.

Lavoro e studio

La forza di volontà sarà determinante per la buona riuscita dei vostri progetti di ottobre.

Mercurio e Venere in tal senso non favoriranno il vostro lavoro, anzi lo ostacoleranno parecchio, soprattutto se il vostro lavoro è in linea con l'arte e la bellezza. Le cose non vanno meglio per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, che potrebbe sensibilmente peggiorare, e i guadagni non sempre dell'altezza a cui voi siete abituati. Insomma, ci sarà da rimboccarsi le maniche più del solito e concedersi poco tempo per pensare.

Agire dovrà essere la vostra sola carta vincente.

Lo studio si rivelerà essere molto difficile, ci saranno concetti che non riuscirete a memorizzare o semplicemente a comprendere. Ciò sarà dovuto ad uno stress che non avete smaltito e alla scarsa voglia di attenzione.

Fortuna e salute

Stavolta la fortuna dipenderà da voi, perché da sola non riuscirà a donarvi il successo che meritate. Molte occasioni potrebbero andare perse se non le sfrutterete al meglio, compresa qualche gita o spostamento che potrebbe risultare più faticoso del solito.

Il riposo dovrà essere ben calibrato, e l'alimentazione non eccessiva ma nemmeno troppo rigorosa. Sarà meglio cercare di non incappare troppo spesso in litigate, con chiunque. Cercate di essere il più amichevoli possibile con chi vi circonda.