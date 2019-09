L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre 2019 è arrivato puntuale al solito incontro con l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario. In osservazione la penultima settimana del mese corrente rapportata nel frangente ai soli primi sei segni zodiacali. Pertanto a fare da splendida cornice al tutto i simboli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di andare al nocciolo della questione ci preme mettere in evidenza i segni baciati dalla fortuna nella settimana in oggetto.

Allora diciamo pure che ad avere massima protezione da parte degli astri sono i nativi dei Pesci (voto 10), meritatamente al primo posto grazie ad una superba Luna nel segno. In splendida forma anche gli amici del Toro (voto 9) e del Cancro (voto 8), quasi alla pari in termini di positività.

Intanto, per quanto riguarda la coda della scaletta le previsioni da lunedì 16 a domenica 22 settembre annunciano un periodo immerso nella più totale delle routine per Ariete (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6) sottoposti a seppur lievi negatività capaci di rendere più di qualche giornata abbastanza flemmatica e impegnativa da vivere.

Luna nei segni: transiti della settimana

E' uso ormai consolidato, prima di iniziare a mettere in chiaro le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, ci preme dare qualche precisa info in merito ai prossimi cambi di settore messi in preventivo dalla Luna. Diciamo subito che, nel lasso temporale analizzato, i passaggi di consegne tra i simboli astrali interessati, messi in atto dalla 'Musa dei poeti', saranno in tutto tre programmati ad inizio, centro e parte finale del periodo.

A dare avvio ai transiti sarà la Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo martedì 17 settembre alle ore 12:30. A seguire avremo, giovedì 19 settembre alle ore 22:57, la presenza della Luna in Gemelli. La settimana chiuderà il giro con l'arrivo della Luna in Cancro prevista per questa domenica 22 settembre alle ore 06:50 del primo mattino. A questo punto, dopo aver tolto i veli dagli imminenti nuovi transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Settimana non troppo positiva sotto tanti aspetti per voi dell'Ariete. In linea generale quindi, quasi tutto il periodo scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate da tre e due stelline. Convinti? Bene, allora vediamo di mettere a fuoco il pensiero astrale e come sono stati valutati i singoli giorni:

★★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 settembre;

★★ mercoledì 18 settembre.

Toro: voto 9.

La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti per tantissimi di voi del Toro. Alla grande l'amore e i sentimenti in generale, merito dell'arrivo della Luna in Toro questo martedì 17 settembre. A seguire, la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 17 settembre - Luna nel segno;

martedì 17 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e sabato 21;

★★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ domenica 22 settembre.

Gemelli: voto 10.

Davvero entusiasmante quasi tutto il frangente sotto analisi quest'oggi. A dare enfasi alle vostre previsioni della settimana l'ingresso della Luna nel segno prevista il giorno 19 di questo mese: pronti a gongolare in amore? Bene, vediamo di dare una valutazione completa a tutto il periodo:

Top del giorno giovedì 19 settembre - Luna nel segno;

giovedì 19 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e sabato 21.

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana annuncia a tanti di voi Cancro l'arrivo nel settore di una splendida Luna nel segno. Più che soddisfacente pertanto il periodo, a parte le giornate relative ai primi due giorni. Per evitare spiacevoli conseguenze, annotatevi le giornate migliori lasciando neutrali le restanti. Vediamo di dare un valore ai sette giorni a venire attraverso le stelline giornaliere:

Top del giorno domenica 22 settembre - Luna nel segno;

domenica 22 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21;

★★★★ mercoledì 18 settembre;

★★★ martedì 17 settembre ;

★★ lunedì 16 settembre .

Leone: voto 6. Sufficiente e nella media il periodo, valutato dall'Astrologia del momento con il voto della sufficienza (risicata purtroppo!). Intanto sfruttate al meglio sia mercoledì che domenica (cinque stelle), con un occhio di riguardo in direzione di lunedì (tre stelle). Soprattutto massima cautela venerdì 20 settembre (due stelle). Vediamo di mettere in riga il responso emesso dalle stelline giornaliere:

★★★★★ mercoledì 18 e domenica 22;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e sabato 21;

★★★ lunedì 16 settembre;

★★ venerdì 20 settembre.

Vergine: voto 6. Le giornate messe in preventivo quest'oggi si preannunciano abbastanza gestibili, a patto di saper individuare ed evitare i periodi poco positivi. L'oroscopo della settimana 16-22 settembre indica che per questo non c'è problema, basterà infatti seguire la valutazione espressa sulla giornata di riferimento ed il gioco sarà fatto. Vediamo le stelle giorno per giorno:

★★★★★ martedì 17 e giovedì 19;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 settembre;

★★ domenica 22 settembre.

