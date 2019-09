Inizia un nuovo fine settimana per tutti e dodici segni zodiacali, il secondo del mese settembre 2019. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del 14 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro avere intuizioni importanti nel Lavoro. Per la Bilancia maggiore serenità in amore.

Oroscopo, previsioni del 14 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: in amore la Luna sta per entrare nel vostro segno, da domani le emozioni torneranno positive.

Nel lavoro qualcuno ha cambiato attività o ufficio, oppure in questo momento sta cercando di capire se può rinnovare un accordo.

Toro: per i sentimenti giorno di grande interesse con Venere e Saturno favorevoli. Nel lavoro la forza delle vostre idee sta nell'innovazione. Non dovete avere paura di portare avanti un'intuizione.

Gemelli: per i sentimenti è un sabato non proprio eccezionale, meglio rimandare discussioni a domani.

Nel lavoro, se avete fatto una richiesta è possibile ricevere risposte.

Cancro: a livello sentimentale giornata importante, è un sabato che permette di riflettere su situazioni che toccano il vostro cuore. A livello lavorativo è un periodo in cui si può pensare a un trasferimento. Evitate di stancarvi troppo.

Leone: in amore organizzate qualcosa di bello con la persona che amate, questa metà di settembre sembra più importante.

Nel lavoro c'è un'ottima disponibilità in questi giorni.

Vergine: in amore giornata particolare, sarà un sabato che invita a non essere troppo scontrosi. Nel lavoro molte le decisioni da prendere entro pochi giorni. Evitate di stancarvi troppo.

Previsioni e oroscopo 14 settembre: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale sabato che riesce a darvi maggiore serenità ma non rimandate nulla domani.

A livello lavorativo le soluzioni arrivano, anche se qualcosa potrebbe domandare come vorreste.

Scorpione: per i sentimenti bene per quanto riguarda questo sabato ma domani ci sarà meno forza. Nel lavoro dovreste cercare di risolvere un problema senza rimandarlo a domani.

Sagittario: a livello amoroso sabato che deve essere vissuto con grande tranquillità, da domani le cose andranno meglio. A livello lavorativo è meglio fare le cose con calma, Mercurio attivo riporto un po' di fiducia.

Capricorno: in amore adesso arrivano nuove conferme. Siete stati molti disponibili con una persona ma se non ricambia i vostri sentimenti in questa seconda parte settembre potresti diventare ostili. A livello lavorativo nel weekend ci sono dei rallentamenti.

Acquario: in amore dopo un paio di giorni vissuti in maniera caotica, si recupera. Nel lavoro ci avviciniamo ad una domenica importante, interessante anche per i contatti.

Pesci: a livello sentimentale Luna favorisce le emozioni e le intuizioni importanti. A livello lavorativo la situazione migliora.