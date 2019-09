La giornata di venerdì 11 ottobre per i segni che hanno avuto qualche difficoltà a livello sentimentale potrebbe andare decisamente meglio, come nel caso dell'Ariete e dei Pesci. IN calo in ambito della salute invece saranno i segni della Vergine e il Leone, ma l'Acquario sarà più forte che mai.

Il Sagittario ritroverà il proprio equilibrio, mentre i Gemelli si affiancheranno sempre di più alle loro amicizie.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata di venerdì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: forse ci saranno degli spiragli di luce per quanto riguarda la vostra relazione amorosa, ma ancora ci sarà quella diffidenza da parte vostra che non vi permetterà di allentare la presa sul vostro orgoglio.

Toro: ancora qualche successo in ambito economico vi farà dimenticare per un po' qualche problema che ancora non riuscite a risolvere. Sarà bene incentrarvi sulle cose importanti, per il momento.

Gemelli: preferirete essere più vicini alle amicizie, e a qualcuno in particolare che sappia ascoltarvi e darvi qualche consiglio prezioso. Il lavoro sarà uno dei pochi ambiti in cui andrete a gonfie vele.

Cancro: qualche indecisione sul lavoro potrebbe essere deleterio per la vostra carriera o per una eventuale promozione o aumento economico. Fate attenzione, potreste inimicarvi il capo o qualche collega.

Leone: eviterete molte persone, in questa giornata. Un po' perché sarete impegnati, un po' perché preferirete essere soli con voi stessi a riflettere su alcune decisioni future da prendere. Siate accorti nelle vostre decisioni.

Vergine: i malesseri stagionali cominceranno a farsi sentire, soprattutto in serata quando la stanchezza prenderà il sopravvento sulle vostre forze. Lo stress potrebbe farvi incappare in qualche litigio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: negligenti. Trascurerete molte delle vostre amicizie a causa di qualche delusione, sempre legate alle amicizie in generale. Sarà necessario prestare attenzione con il resto della comitiva.

Scorpione: avrete modo di capire se l'attuale partner sarà la persona che vi accompagnerà nella vostra vita ancora piuttosto a lungo, oppure se arriverete ad un punto di rottura.

Rifletteteci bene.

Sagittario: più rilassati. La tensione di questi ultimi giorni vi abbandonerà progressivamente, sarà questione di poco e avrete il relax mentale di cui avevate bisogno. Meglio anche il lavoro, sarà molto più stimolante.

Capricorno: dovrete prendere una decisione su cui avete riflettuto a lungo, perciò sarà soltanto il vostro istinto a dovervi guidare per una scelta definitiva. L'importante è che sia in linea con il vostro modo di essere.

Acquario: sulla salute sarete più forti, vi sentirete meglio rispetto agli altri giorni passati e non vi darete per vinti nemmeno per una discussione di poco conto. Insomma, sarete carichi e pronti per affrontare di tutto.

Pesci: il lavoro vi regalerà qualche soddisfazione economica anche grazie al vostro “savoir faire” e anche tanto buonumore. Ci sarà una occasione più unica che rara di dimostrare qualche piccolo vostro lato nascosto.