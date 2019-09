Per voi nativi del segno del Sagittario, nel mese di ottobre dovrete stringere i denti perché non sarà per niente facile affrontarlo, che sia a livello sentimentale, passionale, amoroso e lavorativo. I rapporti risulteranno alquanto difficile a causa del vostro nervosismo e della vostra tensione. Cercate di rimanere il più calmi possibile e attendete la fine di questo periodo.

Amore e affetti

L'amore sarà alla vostra portata soltanto nella prima settimana di questo mese, quindi affrettatevi a fare chiarimenti con il partner, a fare progetti per la vostra coppia, perché dopo le cose si faranno sempre più difficili, avrete sempre più incomprensioni e poco tempo a causa dell'allontanamento di Venere.

Se volete conquistare qualcuno sarà opportuno farlo sempre entro i primi giorni, il vostro magnetismo purtroppo calerà con il trascorrere di ottobre. Mercurio potrebbe crearvi delle difficoltà nel dialogo, nell'esposizione concreta dei vostri sentimenti, nei casi peggiori potrebbe farvi litigare con la vostra metà.

Sarà opportuno “camminare” con i piedi di piombo al fianco del vostro partner, in modo da essere il più prudenti possibile.

Lavoro e studio

I rapporti con i colleghi saranno soltanto la punta di un iceberg che non promette niente di buono, nel suo complesso. Il nervosismo non solo potrebbe rovinare l'intesa sul lavoro, ma anche alcuni progetti che siete in procinto di attuare. Di conseguenza, i guadagni potrebbero subire una frenata che non vi converrà per niente. Il consiglio è quello di prendere fiato, di calmarvi per quanto possibile e ripartire da zero, possibilmente in solitudine al momento.

Ovviamente voi che siete ancora alla ricerca di un impiego non potrete fare tutto da soli nel momento in cui un colloquio andrà a buon fine: avrete bisogno di supporto, e dunque di una persona che vi segua. Cercate quindi di non innervosirvi per un minimo errore o un minimo rimprovero.

Lo studio vi farà inciampare spesso, vi porterà ad un punto in cui vorrete lasciare gli studi oppure interromperli per più di un giorno o una settimana, ma sarà sempre la calma la consigliera ideale per voi.

Fortuna e salute

Venere, come si è già accennato in precedenza, vi donerà i suoi influssi positivi solo i primi giorni di ottobre, poi dovrete usare calma e sangue freddo anche per la minima cosa, sia a livello amoroso che lavorativo. Marte inoltre vi arrecherà qualche malessere stagionale non sempre facilissimo da curare, quindi state attenti alle influenze e ai primi sintomi. Le energie caleranno man mano che procede il mese, e non sempre sarà facile riposarsi con il solo scopo di recuperarle.