Il mese di ottobre per i nativi Gemelli sarà caratterizzato soprattutto dall'amore, che raggiungerà livelli molto alti. Infatti la passionalità non mancherà grazie agli influssi di Marte. Per quanto riguarda il lavoro vivrete una situazione più serena in quanto riuscirete a lavorare sodo, senza troppi problemi, riuscendo inoltre ad ottenere dei guadagni extra, senza troppi impegni. Dovrete affrontare qualche cambiamento, ma vi abituerete presto.

Tutto ciò influirà positivamente anche sulla salute, considerando che sarete più positivi, sereni e con qualche grattacapo in meno. Tuttavia non fermatevi anzi, approfittate del momento per fare cassa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, ci saranno tante soddisfazioni per i nativi del segno.

Le coppie di lunga data riusciranno a consolidare il loro rapporto, superando molto bene gli ostacoli che si presenteranno. Sarà il periodo ideale per ritrovare la complicità di coppia con il partner. Tuttavia fate attenzione a partire dalla seconda metà del mese in quanto inizieranno a presentarsi alcuni problemi che potrebbero farvi litigare, soprattutto se la vostra relazione di coppia è iniziata da poco.

Per i single sarà facile trovare la vostra anima gemella, soprattutto durante la prima parte del mese.

Bene le amicizie, dove riuscirete a fare nuove conoscenze, nonché a trovare del tempo libero da dedicare interamente ai vostri amici.

Fortuna e salute

Per quanto riguarda la buona sorte, non sarete spesso assistiti. Dovrete contare sulle vostre forze se volete buoni risultati sia in amore che al lavoro.

Fate attenzione a delle possibili delusioni e, qualora accadano, non demoralizzatevi. Mese top dal punto di vista della salute. Sarete spesso carichi di energie, inoltre darete il massimo per portare a termine quante più mansioni possibili durante la giornata.

Lavoro e impegni

Dal punto di vista lavorativo riuscirete a lavorare molto serenamente, anche se dovrete guardarvi le spalle da ogni possibile delusione.

Questo sarà un periodo dove le vostre possibilità di aumentare i guadagni aumenteranno. Spesso arriverete a collaborare con i vostri colleghi, e ciò aiuterà a migliorare il vostro rapporto. Ciò nonostante evitate di fare investimenti che non porterebbero a nulla di buono. Sarebbe solo tempo e denaro sprecato. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe avere qualche difficoltà, mentre se il vostro posto è rischio, questo sarà il momento più adatto per reinventarvi con nuovi progetti lavorativi che rilanceranno la vostra carriera professionale.