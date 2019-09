Il week end è ormai alle porte, ma prima di concederci qualche momento in più di svago e relax, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che ha raggiunto la Vergine durante le giornate precedenti, mentre il Cancro si prepara a vivere una giornata particolarmente sottotono, dove non mancheranno liti e discussioni. Alti e bassi per i Gemelli combattuti tra il desiderio di novità e la stanchezza creata dal raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 27 settembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, venerdì 27 settembre, segno per segno

Ariete: rispetto alla prima metà di quest’ultima settimana di settembre le prossime giornate si riveleranno leggermente più positive, anche se il recupero vero e proprio inizierà a partire da sabato 28. Qualcuno potrebbe trovarsi davanti ad un bivio e l’indecisione su quale strada imboccare potrebbe aumentare grazie agli influssi contrastanti di Sole e Mercurio.

Siate cauti, meglio non prendere decisioni affrettate. Per quanto riguarda il lavoro questa giornata potrebbero essere un po’ faticosa, ma con l’inizio di ottobre arriveranno interessanti novità.

Toro: il transito della Luna nel segno vi renderà energici e grintosi, pronti a lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati. È un buon momento sia per gli affari e le trattative, sia per i sentimenti.

All’interno dei rapporti di coppia si respira un’aria serena e romantica, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro. Se volete ricominciare dopo una separazione o una storia finita questo è il momento ideale per rigettarsi nella mischia, si potranno fare conoscenze intriganti per tutto il week end.

Gemelli: in questo momento nutrite un forte desiderio di rinnovamento e cambiamento.

Per qualcuno le novità sono arrivate già durante l’estate, dal punto di vista professionale, potreste aver cambiato lavoro o ricevuto maggiori soddisfazioni, ora però la stanchezza inizia a farsi sentire. Queste ultime giornate di settembre potrebbero rivelarsi sottotono dal punto di vista fisico e i contrasti non mancheranno, soprattutto in amore.

Cancro: quella di venerdì 27 settembre sarà una giornata alquanto sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Sia all’interno della sfera sentimentale che dell’ambito lavorativo, infatti, non mancheranno liti e discussioni, cercate di evitare quanto più possibile un atteggiamento eccessivamente polemico e autoritario o rischiate di compromettere dei rapporti importanti.

Leone: un quadro astrale vantaggioso proteggerà il segno per tutto il corso del week end, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dunque dimenticatevi dei problemi e delle preoccupazioni e dedicatevi al partner e alla famiglia.

Anche per i single è un momento positivo, si potranno fare incontri interessanti.

Vergine: quella di venerdì sarà una giornata positiva per il segno, sia per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti con gli altri, sia per quanto riguarda il fisico. Vi sentirete energici e grintosi, la voglia di fare prevarrà e potranno crearsi situazioni decisamente interessanti. Al contrario quelle di sabato 28 e domenica 29 saranno due giornate un po’ polemiche, faticose, in cui sarà bene evitare i conflitti e gli sforzi fisici.

Bilancia: è un buon momento per i sentimenti e le relazioni interpersonali in generale, siete sereni e positivi e questo vi aiuta a relazionarvi nel migliore dei modi, esprimendo le vostre idee senza timore o pregiudizio. Quella di venerdì 27 settembre però sarà una giornata sottotono per il segno, bisognerà prestare attenzione all’aspetto economico ed evitare che lo stress o idee contrastanti riguardo alla gestione delle finanze creino litigi e discussioni all’interno del rapporto di coppia. Recupero nel week end.

Scorpione: quelle di venerdì e sabato saranno due giornate particolarmente faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. In amore vi sentirete messi all’angolo, giudicati e questo potrebbe portare alla nascita di conflitti e malumori. Anche in ambito lavorativo potreste non dare il 100%, sarete distratti, con la testa fra le nuvole, gli astri consigliano attenzione, soprattutto a coloro i quali svolgono un lavoro pesante o maneggiano attrezzi potenzialmente pericolosi.

Sagittario: il consiglio degli astri per la giornata di venerdì è quello di prestare attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Soprattutto coloro i quali vivono una storia già in crisi, dove non mancano le controversie, potrebbero trovarsi a dover tornare su vecchie problematiche. La delusione e il malcontento potrebbe spingervi a cercare consolazione altrove, gli astri raccomandano cautela meglio evitare scelte di cui potresti pentirvi.

Capricorno: con l’avvicinarsi del fine settimana arriva per il segno un buon momento di recupero, che inizierà durante la giornata di domani con un miglioramento della condizioni psicofisiche. Anche in amore si potrà recuperare, all’interno dei rapporti di coppia torna la serenità e si potrà vivere un weekend romantico e passionale, incontri favoriti anche per i single.

Acquario: quella di domani potrebbe rivelarsi una giornata alquanto faticosa soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il partner e la famiglia, liti e discussioni potrebbero nascere per i motivi più futili anche all’interno delle coppie stabili. Coloro i quali devono presentare un progetto di tipo lavorativo o devono stipulare un accordo finanziario faranno bene a prestare molta attenzione e a valutare la situazione sotto più prospettive. Recupero durante il weekend.

Pesci: durante la giornata di venerdì 27 settembre sarà bene per i nati sotto questo segno concedersi un po’ di riposo, gli astri consigliato di staccare la spina dall’impegni e concentrarsi un po’ di più sul recupero fisico. Le ultime giornate, infatti, potrebbero essere stata abbastanza stressanti per il segno, qualcuno potrebbe accusare fastidi fisici. Marte in posizione dissonante potrebbe rendervi nervosi e facilmente irritabili, cercate di evitare i contrasti sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale.