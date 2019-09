Quasi metà della seconda settimana del mese di settembre 2019 è passata. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 12 settembre 2019, giornata che vedrà il Sagittario dover affrontare le questioni lavorative con attenzione. Per la Bilancia buoni gli accordi d'amore. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore si può affrontare un discorso importante, ma la giornata migliore sarà quella del 15.

Nel lavoro dovrete stare attenti a non fare figuracce. Non mancherà qualche rallentamento.

Toro: per i sentimenti la mattinata è sottoposta a stress, però si recupera già nel pomeriggio. Nel lavoro è molto importante in questi giorni evitare scontri.

Gemelli: a livello amoroso ancora una giornata sottotono per le relazioni, aspettate la seconda parte del mese se dovete rimproverare qualcosa a qualcuno.

Nel lavoro, se vi invitano a fare qualcosa di nuovo non dovete rifiutare.

Cancro: in amore situazione migliore rispetto a quella che avete vissuto a fine mese. A livello lavorativo ci sono problemi, anche chi ha un incarico importante deve guardarsi da alcuni soci.

Leone: per i sentimenti giornata particolare, potrebbe esserci una discussione che si potrà recuperare solo a fine giornata. Nel lavoro per chi ha iniziato un progetto o ricevuto una buona offerta è arrivato il momento di fare vedere quanto è forte la vostra ambizione.

Vergine: a livello amoroso oggi la Luna in opposizione non mette in discussione le vostre scelte, ma semplicemente la vostra forza. Nel lavoro, se c'è una rivalità è probabile che siate proprio voi a vincere. Queste saranno 48 ore da gestire con attenzione.

Previsioni e oroscopo 12 settembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale nelle coppie di lunga data si può ritrovare un buon accordo.

Nel lavoro è possibile recuperare un rapporto, momento di grande importanza per quelli che lavorano a chiamata.

Scorpione: a livello amoroso l'unico aspetto negativo è che chi non ha trovato l'amore o non ha fatto una scelta importante negli ultimi mesi, è troppo diffidente. A livello lavorativo la vita professionale richiede attenzione. Ci avviciniamo ad un autunno molto importante.

Sagittario: per i sentimenti momenti in cui l'amore non viene corrisposto oppure siete distratti da situazioni diverse.

Nel lavoro un contratto è in bilico, si consiglia oggi e domani di fare le cose con calma.

Capricorno: a livello amoroso cercate di sfruttare questo momento per fare una scelta decisiva. Nel lavoro meglio scegliere ora piuttosto che rimandare. Energia per il fisico.

Acquario: in amore ecco un momento forte per i sentimenti, il fine settimana porta consiglio. A livello lavorativo in questi giorni avete una grande carica di energia, ma si può anche risolvere un piccolo problema legato al passato.

Pesci: a livello amoroso i nuovi progetti sono favoriti, oggi non manca anche una buona intuizione. Nel lavoro i giovani non possono pretendere guadagni immediati. Fisico in calo.