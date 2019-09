Seconda settimana del mese di settembre in arrivo. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il periodo compreso tra lunedì 9 e domenica 15 settembre 2019? Di seguito le previsioni astrali su amore, lavoro e salute da Ariete ai Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo a livello lavorativo ci sono diversi progetti da portare avanti. I risultati arriveranno nelle prossime settimane.

Cercate di gestire al meglio le diverse esigenze e fate le cose con calma. In amore, i rapporti sentimentali iniziati di recente saranno valutati per comprendere se è possibile che continuino in futuro.

Toro: in questa settimana a livello lavorativo farete degli incontri davvero vincenti. Organizzatevi al meglio e portate avanti le diverse situazioni per i progetti autunnali. In amore, vi sentite veramente molto forti, ci sarà un buon recupero ed i single potranno fare nuove conoscenze.

Gemelli: è possibile che ci siano dei cambiamenti lavorativi in queste giornate. Molte saranno le cose che accadranno in questo periodo. A livello sentimentale, vivrete un momento di ripresa e vi sentirete più forti rispetto al passato. Qualcuno potrebbe anche decidere di guardare oltre e non pensare più a relazioni già concluse.

Cancro: la settimana sarà particolarmente complessa da gestire a livello lavorativo.

Cercate di mantenere la calma. In campo sentimentale è possibile che nascano delle polemiche dettate da alcune vostre insicurezze.

Leone: nel lavoro è il momento giusto per agire, fate valere le vostre competenze. Non mancheranno delle occasioni, che dovrete sfruttare al meglio. In amore, vi sentite pronti ad alcuni progetti importanti mentre chi non ha ancora trovato la persona giusta deve aspettare le prossime settimane.

Vergine: con Venere dalla vostra parte, in queste giornate potrete trovare una persona importante per voi. Possibile svolta per le storie che vanno avanti da tempo, si potrebbe valutare l'ipotesi della convivenza. Il periodo per voi è fertile. In campo lavorativo è possibile che si concludano dei buoni accordi entro l'inizio del nuovo anno.

Astrologia della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia: la settimana sarà interessante in campo amoroso, soprattutto per le coppie che hanno un esigenza di ripristinare l'equilibrio di coppia e vivere belle emozioni.

Nel lavoro ci sono diverse situazioni da valutare, ma al momento vi sentite più tranquilli grazie un buon recupero.

Scorpione: la situazione lavorativa nelle ultime settimane è migliorata. In vista dell'autunno ci saranno dei progetti che potrebbero finalmente decollare. In campo sentimentale chi desidera avere un figlio può concretizzare la propria voglia. Date spazio alle vostre sensazioni.

Sagittario: presto inizierà un buon recupero a livello sentimentale e le passioni torneranno ad essere protagoniste.

Entro la fine della settimana otterrete maggiore chiarezza nei sentimenti. Nel lavoro è possibile che ci siano delle crisi e delle dispute da affrontare.

Capricorno: è possibile che ci siano dei rallentamenti a livello lavorativo, discussioni all'orizzonte. In amore vi sentite particolarmente determinati a non portare avanti le relazioni che vi fanno perdere la pazienza.

Acquario: è un periodo importante per i sentimenti. In questo periodo i single potrebbero innamorarsi. In campo professionale vi sentite soddisfatti, curate come sempre l'aspetto economico.

Pesci: in questo momento vi sentite bene a livello sentimentale mentre chi sta vivendo dei momenti difficili avrà la possibilità di recuperare. Con la luna nel segno, nel weekend, vivrete comunque delle emozioni. In campo lavorativo ci sono delle tensioni da dover affrontare anche per via di nuovi progetti.