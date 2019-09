L'Oroscopo del giorno 13 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il quinto giorno della settimana? Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni della corolla zodiacale: iniziamo subito a mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sestina sotto analisi in questo contesto.

Diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dalle effemeridi del giorno, certamente ben evidenziati nelle analisi odierne, saranno tre segni tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. La posta in gioco come sempre punta in direzione dei settori della vita quotidiana riguardanti l'amore e il lavoro. Per quanto riguarda la giornata di fine settimana, gli astri annunciano un periodo ottimo per gli appartenenti al segno dello Scorpione, meritatamente giudicati al 'top del giorno'.

A poca distanza e altrettanto positivi coloro appartenenti a Sagittario e Pesci, coppia preventivata in periodo a cinque stelle. Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni di venerdì 13 settembre, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno tutti gli amici nativi in Bilancia e Capricorno, al momento valutati con la sigla relativa ai periodi 'sottotono'. Passiamo pure ai dettagli del caso.

Classifica stelline

Un nuovo venerdì è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. A tal proposito la nuova classifica stelline interessante il giorno 13 settembre 2019, ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo quinto giorno dell'attuale settimana.

Bene, come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Scorpione, Sagittario e Pesci: i suddetti segni avranno a disposizione anche una splendida Luna in Pesci, pronta a portare fortuna in campo sentimentale e non solo. Passiamo pure a dettagliare la scaletta completa posta a seguire:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Bilancia, Capricorno.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo venerdì si prospetta 'sottotono' per voi della Bilancia.

In amore, alcune nuvole grigie attraverseranno il vostro cielo: affronterete una piccola tempesta in famiglia, provocata da astri abbastanza negativi, discuterete animatamente e vari battibecchi, litigi e (in certi casi) anche conflitti veri e propri saranno portatori di stress e nervosità. Single, giornata non proprio positiva che trascorrerà all’insegna del turbamento e della nostalgia. Ci sarà qualcuno che piangerà, ma presto il sole tornerà a splendere e si presenteranno nuove occasioni su cui puntare.

Le previsioni del giorno, invitano a restar calmi e ragionevoli. Nel lavoro, cercate di non perdere il ritmo e di continuare a lavorare seriamente, senza distrazioni. Arriveranno anche i momenti di relax.

Scorpione ’top del giorno’ - Partirà e chiuderà al massimo della positività questo vostro venerdì di fine settimana. In amore, la posizione al 'top del giorno' garantirà tutte le carte in regola, anche nella sfera privata, per vivere momenti da godere fino in fondo soprattutto se siete già felicemente in coppia. Un bell'incontro in preventivo per qualcuno in attesa di novità: non fatevi trovare impreparati in quanto potreste farlo in qualunque momento della giornata. Single, un clima effervescente vi farà riscoprire antiche passioni che forse non coltivate più da lungo tempo. A qualcuno più spigliato una vita sociale brillante accentuerà senz'altro il desiderio di emergere, di farsi notare: muovetevi d'anticipo sugli eventi... Nel lavoro, godrete di transiti planetari molto favorevoli: la giornata lavorativa partirà con il turbo nel motore e di certo sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Qualcuno conquisterà una meta professionale.

Sagittario - In arrivo un venerdì 13 settembre positivo. Infatti, le previsioni per questa giornata annunciano tanta calma e in larga misura sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata per poi riprendersi con vigore subito dopo. In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella unita e, per chi l'ha già, forti della propria famiglia. Farete progetti insieme a chi amate e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea per un viaggio senza precedenti, ovviamente da programmare subito. Pronti a passare dei divertenti momenti insieme a chi amate? Single, buoni i rapporti amorosi con la maggior parte dei segni: una particolare affinità con i simboli astrali in giornata positiva vi farà provare senz'altro emozioni e ricordi veramente graditi. Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacita' professionali: vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e proporrete con molta energia dei cambiamenti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un venerdì 13 settembre da tenere bene sotto controllo, soprattutto nelle relazioni sociali come anche in quelle di lavoro. Il motivo? La giornata di fine settimana è stata classificata con il 'sottotono', dunque sarà richiesta molta prudenza da parte vostra. Le predizioni di venerdì per quanto riguarda l'amore vede ottimi i rapporti con le persone che amate: questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi. Single, una proposta romantica potrebbe arrivare molto presto, tuttavia non si escludono discussioni, d'altronde oggi non avrete troppo tempo da dedicare ai sentimenti in quanto penserete soprattutto al divertimento. Nel lavoro, oggi potreste sentirvi messi da parte o magari avrete poca voglia di lavorare: cercate di interagire maggiormente con colleghi e persone del giro.

Acquario - Una giornata poco impegnativa ma in linea generale certamente buona e senza troppo vicissitudini con cui scontrarsi. Nelle ultime settimane molti di voi Acquario hanno sostenuto diverse battaglie a qualsiasi livello (e lo sapete!): bene, per rincuorarvi vi diciamo che già nella seconda parte della giornata di venerdì arriveranno probabilmente le prime soddisfazioni. In campo sentimentale però, diciamo che non avete le idee molto chiare su quello che volete, siete confusi e nello stesso tempo inquieti. Per fortuna l’amore vi riempie di gioia e spazza via ogni turbamento. Single, se l’arte della conquista è stata sempre il vostro punto di forza, fatene largamente uso in amore: state assaporando il piacere di vivere le relazioni nel modo che più vi soddisfa, pertanto metteteci più vigore e allegria! Nel lavoro invece, sentite che le cose stanno girando nel modo giusto con la piacevole sensazione di avere in pugno le situazioni: ottimo così.

Pesci - Venerdì di fine settimana pregno di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. In generale, un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati senz'altro darà alla giornata quello sprint necessario a farla decollare. L'eros sarà intenso e prolungato, come del resto ben si addice al periodo. Secondo l'oroscopo del giorno 13 settembre, riguardo l'amore, in tanti sarete teneri e comprensivi. Avrete ben chiaro in mente cosa fare per assecondare i desideri del partner in quanto oggi sarete solo voi i leader della situazione. Se single invece, c'è già una buona vitalità nell'aria: si può dire che oggi sarà una giornata molto utile per coloro che vogliono tentare un approccio amoroso. Infatti, avrete fascino e simpatia, doti necessarie per avere dalla vostra l'attenzione della persona che sapete. Nel lavoro, per chiudere, il periodo vi darà soddisfazione, sicurezza e felicità; insomma, vi piace quello che state portando avanti, perciò continuate così.