La giornata di lunedì 16 settembre sarà molto prolifica per molti dei segni di aria, in particolare per i nativi del segno della Bilancia e dell'Acquario. Amore (e non solo) in netto rialzo per i segni di acqua, soprattutto per il segno del Cancro, molta irritabilità invece per lo Scorpione. Non va meglio per il Capricorno, ma per lui sarà soltanto una nuvola passeggera.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: litigi all'interno della coppia, o comunque qualche incomprensione dettata dalla gelosia. Potreste fraintendere facilmente qualche atteggiamento del partner o di un amico, ma le vostre ragioni saranno totalmente infondate.

Toro: un'uscita potrebbe finire con una delusione da parte di un amico di vecchia data, ma sarete in grado di affrontare la situazione nel migliore dei modi.

Gli affetti familiari saranno al primo posto, potreste fare un regalo desiderato da tempo.

Gemelli: vi sforzerete di fare grandi cose sul posto di lavoro, ma i vostri tentativi non sempre avranno esito positivo. Gli insuccessi però al momento non vi demoralizzeranno tanto facilmente: avrete modo di consolarvi con chi amate.

Cancro: molto meglio sul piano affettivo, soprattutto con le persone più strette a voi e forse anche con il partner.

Tanta creatività sul lavoro darà i primi segnali di una ripresa molto energica. Continuate così.

Leone: stabili sul lavoro, molto più dinamici con le compagnie di vecchia data. Non sarà semplicemente voglia di “staccare la spina” quanto una voglia di fare qualcosa di diverso con le persone che amate. Le uscite saranno favorevoli per una “reunion”.

Vergine: questa settimana non inizierà molto bene, fra le energie che sembreranno mancare irrimediabilmente e qualcuno di vicino a voi che potrebbe risultare alquanto molesto con richieste che non potrete esaudire. Vi servirà relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanto shopping una volta tanto non vi farà di certo male, anche perché siete propensi a fare dei regali anche a chi amate. Il lavoro vi donerà qualche successo in mattinata, complicità fortissima fra colleghi.

Scorpione: irascibili. Proprio non riuscirete a frenare la lingua, in questa giornata. Qualcuno potrebbe anche giudicarvi male per questa sorta di malumore, ma a voi importerà poco.

Avrete modo di “sbollire”.

Sagittario: il lavoro si dimostrerà essere molto faticoso, al limite della sopportazione per voi, ma nel pomeriggio ci sarà quell'atmosfera di calma che in fondo desideravate da molte ore. Sarà necessario ulteriore riposo.

Capricorno: giornata “no” sul lavoro, qualche perdita finanziaria vi darà del filo da torcere e le amicizie non avranno molto tempo da dedicarvi. Vi sentirete un po' soli ed isolati, ma sarà soltanto una sensazione passeggera.

Acquario: tanta vitalità vi farà essere più frizzanti e disinvolti, anche con una eventuale nuova amicizie che vi sembrerà “coltivabile”. Non siate troppo precipitosi però: avete bisogno di digerire una piccola delusione.

Pesci: sensuali. Solitamente non amate stare al centro dell'attenzione, ma in questa giornata di lunedì le cose potrebbero prendere una piega che per molti risulterà “inaspettata”. Datevi da fare al massimo.