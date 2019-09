Nella giornata di martedì 17 settembre ci sarà un miglioramento dell'umore per i segni che ultimamente hanno sofferto di “malumore”, quali il segno della Vergine e del Toro. Ancora molto irritati saranno i segni dell'Ariete e dello Scorpione. L'amore invece sarà favorevole ai segni della Bilancia e dell'Acquario, con l'apice che sarà toccato però dai nativi del segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni degli astri della giornata, per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: troppo irritati, tanto che potreste seriamente compromettere eventuali risvolti di stampo erotico con il partner. Dovreste fare attenzione soprattutto alle parole che utilizzerete con la vostra dolce metà.

Toro: qualche piccola schermaglia con il vostro partner non sarà una tragedia, dal momento che capita spesso. Stavolta però una parola di troppo potrebbe mettere a repentaglio il vostro rapporto tutto sommato buono.

Gemelli: riflessioni. Sarà necessario essere più accorti sul posto di lavoro e pensare bene a come vi muovete e a come vi siete mossi nell'ultimo periodo. Di certo, dovrete considerare che non siete proprio al massimo della forma.

Cancro: la positività vi farà essere più celeri e produttivi sul piano lavorativo, e ciò non farà altro che giovare alle vostre finanze. Date una mossa anche alla vostra voglia di rinnovamenti, dal momento che ora potreste permettervi uno sfizio.

Leone: ottimi guadagni. Quella marcia in più che attendevate da tempo sarà il motore di questa giornata, ma l'importante sarà non lasciarvi cullare troppo. Essere sempre all'erta vi risulterà produttivo.

Vergine: avrete dei momenti in cui vi sentirete leggermente meglio, soprattutto in quelli in cui sarete in compagnia di qualche amico fidato. Sforzatevi di distrarvi, anche soltanto per un po' nel pomeriggio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: amore al top, ma sarebbe molto meglio fare delle “rifiniture” sulle amicizie. Meglio la famiglia, i vostri rapporti all'interno di questa saranno più pacifici e meno conflittuali. Lavoro stabile.

Scorpione: contate fino a dieci prima di rispondere a qualcuno. La vostra attitudine nervosa nel martedì non avrà ancora trovato un equilibrio. Qualche sfizio o del semplice relax vi darà modo di rilassarvi al meglio.

Sagittario: riavvicinamento con il partner. Sarete ancora su di giri con molte persone, ma con il partner ci sarà un lieve miglioramento, ed anche l'altro se ne renderà conto. Saranno favorevoli i momenti di tenerezza.

Capricorno: scontrosi. Meglio non avvicinarsi a voi in questa giornata. Avrete un diavolo per capello, quindi ciò che vi rimarrà da fare sarà stare un po' in solitudine, magari trascorrendo del tempo con il vostro hobby preferito.

Acquario: buono l'amore, ma potreste incorrere in qualche litigio un po' pesante a causa della vostra eccessiva esuberanza che potrebbe mettere il partner in imbarazzo per determinate questioni, forse private.

Pesci: erotici. Con il partner sarà una delle giornate ideali per essere seducenti. Il partner apprezzerà, e qualche conquista sarà assicurata, soprattutto se decidete di fare qualcosa in giro in serata.