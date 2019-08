Il fine settimana che va da sabato 14 a domenica 15 settembre ci saranno sentimenti e passioni a farla da padrone, a regalare tanto sano erotismo ai nativi del segno dei Gemelli e ai nativi del segno dello Scorpione, ma anche delle motivazioni su cui fare profonde riflessioni ai nativi dei segni della Vergine e dei Pesci. Lavoro in miglioramento per Bilancia, shopping per l'Acquario e il Toro.

A seguire, le previsioni astrologiche del fine settimana.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: amore tutto sommato sereno nel fine settimana, a parte qualche momento nella giornata di sabato in cui farà capolino qualche gelosia immotivata. Va meglio la domenica, con momenti di distensione e di eros.

Toro: la stanchezza vi impedirà di fare qualche cosa con il partner o di togliervi qualche sfizio personale. Però non vi farete di certo mancare un sabato all'insegna degli hobby ed una domenica intensa sul fronte amoroso.

Bene così.

Gemelli: eros e tanta passionalità illuminerà le notti di questo fine settimana per voi e per il vostro partner. Ci sarà molto spazio anche per i sorrisi, una complicità forte che affronterà a testa alta anche qualche piccola incombenza lavorativa.

Cancro: fare un po' più di attenzione al lavoro e alle vostra tasche questo fine settimana vi sembrerà leggermente più semplice, dal momento che si ristabilirà un equilibrio anche all'interno della famiglia di origine.

Sabato di divertimento.

Leone: arriverà qualche difficoltà in ambito lavorativo che non sarete molto certi di sapere affrontare, in più gli affetti non saranno molto dalla vostra parte a causa di qualche insorgenza di carattere emozionale. Domenica datevi da fare per rendere la giornata particolare.

Vergine: sarete un po' nervosetti, magari con qualche atteggiamento dei colleghi che non vi va giù o con il partner che sembra pensare più ai fatti suoi che non al bene della coppia. Domenica sarà la giornata ideale per intavolare qualche chiarimento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro andrà a gonfie vele in questo weekend, quindi cogliete l'occasione per essere creativi, soprattutto nella giornata di sabato. Meglio invece la sera della domenica sul piano amoroso: qualche incomprensione sarà messa da parte in virtù di tanta passionalità.

Scorpione: amore al top. Ottimo il lato sensuale, i single faranno delle conquiste assicurate, qualcuno però potrebbe scatenare qualche gelosia indesiderata.

Le uscite saranno favorite nella domenica pomeriggio.

Sagittario: proprio non riuscirete ad andare d'accordo con la vostra metà, potreste decidere di fare una pausa oppure di prendervi del tempo in solitudine per riflettere. Lavoro più remunerativo, la concentrazione vi accompagnerà per tutto l'arco del fine settimana.

Capricorno: stima in crescita per voi, non avrete altro che elogi ed apprezzamenti.

Sarà però il caso di prendervi una pausa per ritemprare la vostra salute e mitigare il vostro stress, altrimenti il vostro rendimento lavorativo potrebbe risentirne.

Acquario: spese indispensabili. Oltre a togliervi qualche sfizio in più, anche se dovreste fare leggermente più attenzione a come spendete i vostri soldi, farete degli acquisti anche per chi amate. La domenica sarà dedicata alla cura della vostra persona e della vostra casa.

Pesci: una delusione vi porterà ad allontanarvi da qualcuno e a riflettere su determinate amicizie. Al momento il vostro morale è a terra, quindi non riuscirete a ragionare del tutto lucidamente. Cercate di essere il più obiettivi possibili.