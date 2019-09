La giornata di mercoledì 25 settembre i nativi sotto molti segni dello zodiaco saranno interamente assorbiti dalle proprie faccende lavorative e da incarichi di ogni tipo, in particolar modo questa situazione riguarderà i nativi dei segni dell'Ariete, dei Gemelli e dei Pesci. Ci saranno momenti di shopping per la Bilancia e per i Pesci, mentre alcune perplessità in amore caratterizzeranno la giornata dei nativi del segno del Cancro e dello Scorpione.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: incentrarsi sul lavoro, soprattutto a livello pratico, sarà uno dei rimedi per non pensare a qualche delusione, che sia recente oppure passata. Grazie a questo, ci sarà anche qualche piccola soddisfazione remunerativa.

Toro: tanta complicità con il partner e tanta intesa con amici e colleghi. Sarà una giornata ricca di positività e benessere, in cui potrebbe esserci anche una serata all'insegna dello svago e dell'allegria.

Gemelli: impegnati con il lavoro, ma decisamente fortunati in amore. Le alte prospettive di vivere un pomeriggio indimenticabile saranno accompagnate da buon umore e ottima salute. Continuate così.

Cancro: gelosie. Avrete a che fare con un sentimento che per voi non è ignoto, ma dovrete cercare di essere più forti delle vostre emozioni e ragionare lucidamente, anche se si tratterà di una realtà e non di una svista.

Leone: ottimi gli affari in mattinata, ottimi gli esiti di esami e affini. La vostra intelligenza nella giornata di mercoledì spiccherà in modo significativo, anche di più rispetto alle altre giornate della settimana.

Vergine: attenti al malumore procurato dallo stress. Sarete inclini a dimostrarvi arrabbiati o perlomeno freddi con chi vi sta attorno, ma ciò sarà dovuto principalmente a stanchezza accumulata da smaltire assolutamente in serata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci saranno delle spese, di cui solo una piccola parte sarà interamente dedicata alla vostra persona. Cercate di contenere il tempo a vostra disposizione, avrete molto da fare sul fronte casalingo e lavorativo.

Scorpione: incertezze di coppia. State attraversando un periodo in cui molti dubbi stanno venendo a galla, ma dovrete essere voi a capire se si tratta soltanto di congetture personali oppure di una situazione a cui far fronte.

Sagittario: più distesi e rilassati, vi godrete dei bei momenti di tenerezza con il partner ed anche qualche divertimento con amici oppure con i colleghi di lavoro. Una sorpresa piacevole vi attenderà in serata.

Capricorno: circondati di attenzioni. Avrete molta considerazione da parte dei vostri familiari, grazie anche alla vostra maggiore capacità di gestire le vostre emozioni e di equilibrare le ore lavorative con quelle dedicate agli affetti.

Acquario: le vostre capacità creative aumenteranno sensibilmente, e ne risentirà positivamente anche il vostro lavoro. Farete delle sorprese a chi amate, le quali saranno inattese ma molto gradite.

Pesci: indifferenti. Avrete qualche piccolo ribasso finanziario a causa di alcune spese, ma a voi non importerà granché. Ora come ora sarete più incentrati sul lavoro e su alcuni affari che sembrano promettere bene.