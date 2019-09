L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì promette cambiamenti importanti nelle relazioni sentimentali. Nuove sensazioni più travolgenti salgono a galla e pervadono l'animo dei segni zodiacali che dovranno fare i conti con un amore misterioso e impetuoso, poiché pervaso da una Luna magnetica in Scorpione. Venere intensifica i sentimenti per Vergine, Cancro, Capricorno, Scorpione e Toro, sprigionando sensazioni quasi ossessive nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: i transiti planetari mettono in bella mostra la vitalità, la comprensione nei confronti del partner e un amore per l'avventura che viene messo in discussione da un Saturno metodico e rigoroso.

Toro: tutto acquista un sapore di novità e le sensazioni diventano più eccitanti. L'amore diventa il filo conduttore di una nuova evasione, quindi bando alla monotonia e via libera all'amore creativo e travolgente.

Gemelli: l'influenza coinvolgente di Venere in quadratura a Giove lambisce anche questa casa astrologica e farà evitare qualsiasi conflitto amoroso che possa minacciare il benessere di coppia. Attenzione a non farvi prendere da una pigrizia che rimanda la realizzazione delle cose, attendendo gli eventi in modo passivo.

Cancro: i valori tradizionali assumeranno un significato ancora più profondo e li applicherete nella storia amorosa, puntando sul rispetto reciproco.

Una nuova armonia primeggia nella coppia e sarà facile raggiungere la felicità tanto ambita.

Leone: alcune notizie improvvise potrebbero sconvolgere l'armonia di coppia in maniera inattesa. Un certo nervosismo potrebbe sprigionare una reazione nervosa e ribelle che è il frutto di un'ostinazione contraddittoria nei confronti del partner.

Vergine: più sensibili grazie all'influenza lunare, potrete contare su un magnetismo naturale che vi rende molto affascinanti. E' un periodo fortunato per i sentimenti quindi approfittatene, dando campo libero alle sensazioni amorose.

Previsioni astrologiche

Bilancia: una Luna effervescente molto vicina al segno parla di sensualità e di mistero. L'amore diventa così molto profondo, toccando alcune corde del cuore e risvegliando la passione con alcuni momenti di piccante intensità amorosa.

Scorpione: non vi saranno segreti in coppia e riuscirete a scoprire anche il più piccolo particolare, grazie a un'intuizione grandiosa e sensibile.

L'astro d'argento garantisce anche una maggiore comprensione nei confronti del partner.

Sagittario: come un banco di prova della disciplina, gli astri sfideranno l'autocontrollo e premerete il piede sull'acceleratore dell'amore ma dovrete capire anche quando è il momento di rallentare la corsa, tenendo a freno le sensazioni dirompenti.

Capricorno: Plutone nel segno sprigiona cambiamenti importanti e insieme all'astro d'argento la relazione diventa più intrigante.

Energie nascoste salgono a galla e cercano di modificare la storia, alla ricerca di una maggiore soddisfazione dei desideri sensuali.

Acquario: Luna in quadratura provoca degli imprevisti capaci di ribaltare alcuni schemi comportamentali prestabiliti. Urano acuisce il desiderio di essere indipendenti e non pesare sul partner, ma purtroppo non vi sentirete ancora pronti.

Pesci: alcune dissonanze dei pianeti veloci si fanno sentire e producono qualche attrito in coppia, ma non riusciranno a turbare un clima reso armonico da un fantasioso Nettuno in domicilio. Cercate solo di rendere l'amore più stimolante e tutto andrà per il meglio.