L'Oroscopo settimanale di metà settembre approfondisce la fortuna e il destino di ciascun simbolo zodiacale alle prese con l'amore e gli impegni lavorativi. La nuova posizione di Mercurio e di Venere in Bilancia elargisce una grande voglia di amare e di concretizzare le sensazioni in modo più stabile. Luna in Toro nelle giornate di martedì e mercoledì gestirà le finanze, garantendo guadagni soprattutto a Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale

Ariete: la settimana inizierà alla grande con una Luna molto volitiva nel segno. Nella casa astrologica del focoso Marte, l'astro d'argento elargirà influssi intrepidi e molto aggressivi, quindi attenzione a moderare bene le energie nella sfera sentimentale. Buona l'intuizione in ambito lavorativo.

Toro: Luna e Urano in congiunzione nella giornata di martedì scatenano veri e propri tumulti emotivi.

Turbati ed eccitati al tempo stesso, potreste invaghirvi in modo improvviso di persone che non conoscete o ribaltare le storie sentimentali in maniera imprevedibile. Buono il senso degli affari che procurerà guadagni nelle giornate di martedì e mercoledì.

Gemelli: un savoir-faire molto marcato sarà utile per ottenere guadagni senza alcuna fatica e anche in amore le situazioni prenderanno la piega giusta grazie a un influsso lunare molto fortunato nelle giornate di martedì e mercoledì.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'astro d'argento sarà portentoso per tutta la settimana poiché entrerà nel segno a sprigionare splendidi effetti romantici.

Cancro: la nuova quadratura di Luna e Mercurio elargirà sensazioni sensibili che cercheranno di sopraffare l'intelletto, confondendovi un po' le idee. Inizierà un momento di riassestamento psicologico, darete libero sfogo alle emozioni, accettando quelle positive e le negative con onestà.

Leone: un atteggiamento diplomatico sarà utile sia in campo professionale che in amore, per mitigare alcune sensazioni troppo aggressive di Marte e Sole in congiunzione dalla Vergine. Se a metà settimana una Luna in quadratura potrebbe complicare la sfera lavorativa, il tutto si sistemerà verso il fine settimana.

Vergine: buona la situazione lavorativa a metà settimana grazie a una Luna molto produttiva che incrementerà gli introiti economici.

Mercurio abbandonerà il segno insieme a Venere, trasferendosi nel domicilio astrologico adiacente, ma lascerà la consapevolezza di amare in maniera più consapevole e profonda.

Previsioni astrologiche

Bilancia: alcuni attriti sorgeranno a inizio settimana a causa di una Luna in opposizione che dall'Ariete potrebbe rendere l'animo un po' capriccioso e provocare instabilità amorosa. Molto lunatici, potreste riscontrare anche alcune problematiche sul lavoro.

In compenso però Mercurio e Venere entrando nel segno approfondiranno in maniera più intellettiva e sentimentale tutte le sfere vitali.

Scorpione: a metà settimana Luna in opposizione potrebbe produrre alti e bassi nel lavoro, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da spese eccessive. L'amore potrebbe risentire di un'influenza di Urano che provocherà una certa instabilità umorale difficile da regolare.

Sagittario: la settimana partirà in maniera fortunata e anche l'amore diventerà più concreto e ricco di benessere. Attenzione solo a una Luna in opposizione nel weekend che provocherà una mancanza di intuizione pericolosa per la sfera lavorativa.

Capricorno: una settimana lunatica per le emozioni inizierà con un aspetto di quadratura lunare che non è delle migliori. Ma già da martedì sarete più aperti a vivere i sentimenti con slancio, raggiungendo una serenità sprigionata da un atteggiamento paziente nei confronti della vita.

Acquario: Venere sta risalendo piano piano verso di voi e gli effetti benevoli dell'astro dell'amore iniziano a sentirsi. Come delle nuvole grigie che si diradano per lasciare il posto al sereno, così la sfera affettiva va concretizzandosi in maniera più affettuosa. Alti e bassi nelle finanze.

Pesci: finalmente Venere romperà questo aspetto di opposizione che rendeva l'amore molto complicato. Entrando in Bilancia, nuovi influssi sensibili circonderanno la sfera sentimentale in maniera favorevole per tutta la settimana. Cercate di aprirvi al dialogo e anche in ambito lavorativo, la chiarezza sarà il punto di partenza per attuare nuovi progetti.