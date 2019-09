L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre annuncia nuove avventure per la Vergine, mentre la Bilancia potrebbe fare i conti con qualche spesa in più. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in arrivo un periodo ricco di novità. Chi è single potrebbe finalmente trovare l'amore ed essere attratto da persone totalmente diverse caratterialmente.

In ambito professionale, avrete bisogno di ricevere nuovi stimoli da chi vi sta vicino. Potrete portare avanti diversi progetti con grande successo.

Toro: momento positivo per chi vuole dedicarsi ad acquisti importanti. Chi sta pensando ad una convivenza o all'organizzazione di un viaggio, dovrà programmare tutto con più dettagli possibili. Qualche battibecco con un ex, che potrebbe provare ad attirare la vostra attenzione.

Potreste sentirvi poco disponibili nell'aiutare gli altri.

Gemelli: in ambito sentimentale ci saranno diversi cambiamenti in questa settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre. Chi si è trasferito da poco starà cercando di adattarsi alla nuova vita. Cercate di non preoccuparvi troppo, ma vivere alla giornata e secondo i vostri parametri: ogni cosa andrà per il verso giusto.

Cancro: se avete avuto delle divergenze in ambito familiare o amoroso, questo potrebbe essere il momento adatto per cancellare ogni dissapore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non aspettate che siano gli altri a fare i primi passi avanti. Grazie alla vostra intraprendenza potrebbero palesarsi nuove opportunità sul lavoro.

Leone: se nella relazione di coppia avete avuto dei problemi, evitate di creare altre polemiche inutili. Per parecchio tempo avete avuto a che fare con dei dissapori familiari che non vi hanno reso per nulla tranquilli. A livello lavorativo, i vostri superiori potrebbero mettervi alla prova e testare le vostre qualità.

Vergine: chi è single da tanto tempo desidera trovare nuove relazioni. Nella settimana dal 9 al 15 settembre potreste trovare nuova sintonia con persone che non pensavate. Vivete ogni momento con leggerezza, senza però fare passi troppo azzardati. Non date troppo credito alle promesse.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcune piccole spese economiche impreviste da affrontare. Per il resto sarà un periodo positivo, in cui avrete molte idee da poter mettere in atto.

Chi non ha una relazione potrà sfruttare al massimo questo periodo. Chi ha stretto un accordo lavorativo in maniera troppo frettolosa potrebbe avere dei ripensamenti.

Scorpione: potrebbero nascere nuove emozioni inaspettate. Qualcuno di voi potrebbe avere un confronto con una persona cara e trovarsi nella situazione di dover prendere una decisione. Chi è implicato in una relazione che non lo soddisfa potrebbe decidere di chiudere definitivamente il proprio rapporto d'amore.

Attenzione a prendere delle decisioni troppo azzardate: riflettete bene, se non volete commettere errori.

Sagittario: nella settimana dal 9 al 15 settembre le relazioni di coppia saranno al piano del loro splendore. Cercate di chiarirvi le idee su ciò che veramente volete dalla vostra relazione di coppia e agite di conseguenza. Siete delle persone molto razionali e prudenti, che sanno gestire al meglio ogni situazione di difficoltà.

Capricorno: nei mesi precedenti i rapporti con la vostra famiglia non sono stati proprio idilliaci. Nella settimana che sta per arrivare, la situazione migliorerà notevolmente. Riuscirete a trovare una via d'uscita nei momenti di difficoltà lavorativa. Ritagliatevi del tempo da dedicare alle vostre passioni.

Acquario: le relazioni sentimentali saranno maggiormente solide grazie al favore delle stelle. Sarete molto disponibili verso le esigenze altrui. In ambito professionale sarete molto impegnati perchè nel pieno della realizzazione di diversi progetti.

Pesci: chi ha da diverso tempo una relazione amorosa, in questa settimana dal 9 al 15 settembre deciderà di prendere delle decisioni. Gli amori che durano da tempo avranno una svolta, positiva o negativa. Siete stanchi delle perdite di tempo e di non concretizzare nulla di serio sul piano sentimentale. Prendetevi un periodo di riposo, in vista di alcuni giorni lavorativi molto pesanti.