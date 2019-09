La giornata di lunedì 30 settembre la Bilancia e la Vergine avranno un brusco calo delle energie e con esse anche dell'umore, e potrebbero non essere produttivi sul posto di lavoro. Di diverso avviso invece saranno i nativi i segni di fuoco e di acqua, in particolare l'Ariete e i Pesci. L'amore sarà invece il punto cardine del Leone e del Cancro.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la mattinata sarà molto produttiva, ma avvertirete una certa insofferenza che dovrà essere esplicitata con un hobby oppure con dello sport. L'aria aperta non potrà che avere degli effetti benefici su di voi.

Toro: non vorrete pensare al lavoro, piuttosto vorrete essere in vacanza, prima che la stagione fredda prenda il sopravvento. Però ci saranno impegni a cui dovrete necessariamente far fronte, per ora.

Gemelli: troppo esigenti con voi stessi. Vorrete fare molto con poco tempo, ma dovrete innanzitutto organizzarvi altrimenti la settimana potrebbe partire con il piede sbagliato. Ogni cosa a suo tempo, nel frattempo rilassatevi di più.

Cancro: amore in miglioramento. Vi sembrerà strano, ma non vi sveglierete dopo una litigata con il partner, anzi ci potrebbero essere dei momenti di estrema tenerezza e di sensualità.

L'atmosfera potrebbe presto scaldarsi.

Leone: sentimentali. Vorrete dare un occhio di riguardo alla vostra vita sentimentale, e per farlo comincerete immediatamente con un regalo per il partner, senza un apparente motivo. Stupite la vostra dolce metà.

Vergine: nervosi. Avrete poca voglia di scherzare e di divertirvi, vi sentirete sovraccarichi di lavoro e poco aiutati dal resto della cerchia dei colleghi. Chiedere un aiuto non vi farà di certo male, anzi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo giù di corda per iniziare una giornata, il lavoro vi risulterà più pesante ed anche più noioso del solito. Sarà bene concedervi una pausa non appena sarà possibile senza fare uscite extra che potrebbero compromettere la salute.

Scorpione: energici. Sarete carichi già di prima mattina, tanto che vi servirà essere avvertiti per eventuali pause dal lavoro. Molti dei colleghi potrebbero approfittare della vostra generosità, quindi fate attenzione.

Sagittario: voi ed il partner sarete un po' “lontani” sentimentalmente parlando, quindi un po' di malumore si farà sentire. Attenzione però a non “spargerlo” anche ad altre persone attorno a voi, non farà bene a nessuno.

Capricorno: non potrebbe cominciare in modo migliore, la vostra giornata di lunedì e l'inizio dell'intera settimana. Il lavoro vi darà delle soddisfazioni enormi, e i compensi economici e le lodi saranno innumerevoli.

Acquario: molto rilassati, troverete negli affetti un valido aiuto per alcune faccende che riguarderanno la casa. Vi dedicherete alle vostre idee da sviluppare una volta arrivati sul posto di lavoro.

Pesci: sarete impegnatissimi, ma sarete anche scattanti e riuscirete a risolvere anche i problemi più preoccupanti in poco tempo. L'amore avrà la sua fetta nel pomeriggio e in serata, insieme a tanta tenerezza e relax.