Gli astri nella giornata di marted 10 settembre regaleranno momenti davvero piacevoli soprattutto per i segni zodiacali di fuoco, in particolare Leone e Ariete. La congiunzione astrale della Luna con il pianeta Giove, unitamente alla dissonanza del Sole, garantiranno una giornata serena anche per i nati sotto i Gemelli per quanto concerne l'ambito professionale.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo 20 aprile): situazione favorevole quella che coinvolger il vostro segno zodiacale.

Anche per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti che stai per operare nella tua vita sono giusti.

Sagittario (23 novembre 21 dicembre): ricorda che non dovete proclamarvi vincitore prima ancora di avere iniziato una sfida. 'Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco', recita un antico adagio popolare.

Leone (23 luglio 23 agosto): questa giornata inaugura un periodo di forza. Fin da adesso, infatti, sentirete una grande voglia di divertirvi e di stare in mezzo alla gente.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio 21 giugno): in passato avete lavorato bene e adesso per voi arriver una bela proposta per un interessante avanzamento di carriera.

Acquario (21 gennaio 19 febbraio): combinazioni astrali interessanti per quanto riguarda il lavoro. Se un'amicizia non funziona pi, dovreste essere voi a dire basta.

Bilancia (23 settembre 22 ottobre): cercate di non innervosirvi per piccoli incidenti di percorso che possono capitare a chiunque. In amore conviene mantenere i nervi saldi, almeno fino a met mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno 22 luglio): le incertezze che vivete sono causate dall'atteggiamento delle persone che avete attorno: molti vostri amici appaiono ambigui o poco chiari.

Pesci (20 febbraio 20 marzo): con Venere particolarmente attiva, sar un periodo di scelte che resteranno indelebili nella vostra vita. un momento sicuramente ricco di novit, ma non tutte buone.

Scorpione (23 ottobre 21 novembre): in questa giornata sarete polemici con tutti, invece dovreste sforzarvi di essere maggiormente diplomatici nelle relazioni sociali.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre 20 gennaio): continua il periodo negativo, in quanto non sembrate essere al meglio della condizione. Sarete un po' tesi e nervosi per alcune scelte che dovrete fare nei prossimi giorni.

Vergine (24 agosto 22 settembre): potrebbe arrivare qualche interessante novit in ambito sentimentale-amoroso: i single saranno favoriti in nuovi incontri e conoscenze.

Toro (21 aprile 20 maggio): fate tutto con estrema calma, senza particolare stress. La fretta spesso pu condurvi a fare scelte azzardate di cui poi potreste pentirvene.