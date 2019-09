Durante la settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 la Luna viaggerà dalla Bilancia al Capricorno, mentre Mercurio, dapprima in Bilancia, assieme a Marte, Venere ed il Sole, si sposterà nel segno dello Scorpione. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Ariete taciturno

Ariete: taciturni. Poca la voglia che potrebbero avere i nativi di comunicare e di risultare divertenti agli occhi delle persone che avranno accanto. Periodo ideale per cambiare il proprio regime alimentare.

Toro: divertimento. Il transito mercuriale, spostandosi nel segno dello Scorpione, donerà ai nativi una certa voglia di divertimento che soddisferanno facilmente. Idee da mettere subito in atto.

Gemelli: poliedrici. Sebbene Mercurio sia dissonante vorrà, con ogni probabilità, mettere sul cammino dei nativi una quantità di occasioni pratiche e lavorative dure da svolgere ma sicuramente interessanti.

Cancro: empatici. Riscopriranno, c'è da scommetterci, sia la voglia di comunicare che quella di ascoltare. Saranno dotati di grande empatia che verrà apprezzata da amici e partner.

Vergine euforico

Leone: cooperativi.

Mercurio appena passato in Scorpione renderà le giornate dei nati Leone meno orientate allo stacanovismo e più sulla ricerca di persone che possano aiutarli con le loro prossime 'sfide'.

Vergine: euforici. Il duetto nel loro Elemento formato da Saturno ed Urano, con tutta probabilità,renderà euforici i nati del segno. Il rovescio della medaglia potrebbe nascere se vorranno esagerare prevaricando una o più persone.

Bilancia: distratti. La dissonanza mercuriale non andrà molto a genio ai nativi che potrebbero risentire di poca lucidità e svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Sino a mercoledì giornate serene.

Scorpione: concreti. I giorni con Mercurio nel segno si faranno probabilmente più pratici e concreti rispetto al precedente e dissonante transito precedente. Nuove possibilità si prospettano all'orizzonte.

Capricorno entusiasta

Sagittario: transito 'flop'. Questo passaggio in Vergine non sarà una passeggiata per i nativi, sia nelle faccende di cuore che nelle questioni lavorative difatti potrebbero dover affrontare qualche 'pesante' sfida.

Capricorno: entusiasta. Ottimi i transiti in Bilancia che doneranno, c'è da scommetterci, entusiasmo ed una buona dose di coraggio da indirizzare in nuove attività tutte da esplorare.

Acquario: serenità. Dopo le gravose dissonanze adesso Mercurio e Marte tornano a regalare, con ogni probabilità, armonia e serenità nelle vicende amorose dei nativi. Focosità in coppia nelle ultime due giornate del transito mercuriale.

Pesci: sfide. Tra i segni più bersagliati dalle Stelle in questo periodo. Ostacoli e sfide potrebbero essere all'ordine del giorno ed i nati Pesci sfoderare tutto il coraggio di cui dispongono per uscirne indenni.