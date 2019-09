Nella giornata di martedì 1° ottobre molti atteggiamenti dei segni zodiacali potrebbero diventare più intensi, come nel caso della Bilancia, la cui pigrizia diventerà ancora più forte e lo Scorpione che diventerà sempre più predisposto ai sentimenti e all'eros. La Vergine potrebbe invece apparire più “pignola”, mentre l'Ariete sarà decisamente più teso.

Di seguito, le previsioni della giornata per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un piccolo contrattempo potrà farvi penare un po', però una collaborazione sarà di notevole aiuto per superare la situazione in tempo e senza che ci siano conseguenze troppo durature. Amore in ribasso.

Toro: siete stanchi, ma soddisfatti. La salute avrà qualche intoppo, ma l'ambito lavorativo sarà quello che avrà ottenuto più esiti positivi dal vostro rendimento.

Prendetevi del tempo per riprendervi.

Gemelli: un progetto in particolare vi darà del filo da torcere, e ci sarebbe bisogno di qualcuno che vi affianchi. Ma voi sarete testardi, e pretenderete di fare ogni cosa da soli, ed anche in poco tempo. Continuate così.

Cancro: sarà più piacevole stare con il partner, anche perché ci saranno alcune sorprese positive che vi rallegreranno la serata. Ci saranno anche attimi di sensualità e tenerezza, quindi non preoccupatevi troppo dell'ora tarda.

Leone: focus sull'amore. Avrete bisogno di chiarimenti e di approfondire la vostra relazione con il partner in modo più dettagliato. Dovrete rinnovare il vostro rapporto, e qualche idea su come fare sarà già arrivata in serata.

Vergine: troppo puntigliosi, dovreste cercare di essere meno pretenziosi e di allentare la presa sui vostri colleghi. Inoltre, evitate di lavorare troppo almeno per questa giornata: lo stress comincerà a rendervi nervosi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: pigri. Sapevate già che la settimana sarebbe stata un po' sottotono, quindi non sarete di certo stupiti se vi sentirete poca voglia di fare qualcosa di concreto sul posto di lavoro. Meglio concentrarsi sulle amicizie.

Scorpione: grandi aspettative sul piano passionale attendono voi e il vostro partner, che in questa serata sotto le lenzuola vi regalerà emozioni indimenticabili.

Saprete intendervi anche con un solo sguardo.

Sagittario: vi sentirete irritati per le troppe sfide di questa settimana, però d'altro canto saprete già come mettere in ordine le cose e farle andare nel verso giusto. In serata vi attenderà una sorpresa inaspettata.

Capricorno: i successi cominceranno a darvi un po' alla testa, nel senso che comincerete a fare idee sui vostri prossimi acquisti. Lo shopping che ne seguiterà sarà degno di voi, ma attenti alle esigenze familiari.

Acquario: il lavoro non sarà un problema, dal momento che la vostra distensione sarà di aiuto per risolvere con calma anche le faccende più serie. Il vostro “focus” sulle amicizie sarà ricambiato da una vecchia conoscenza.

Pesci: il lavoro questo martedì si intensificherà, ma voi sarete determinati ad essere celeri ed efficienti, anche se prenderete più pause del solito per sgranchirvi le gambe oppure per dedicarvi a voi stessi.