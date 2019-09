Durante la giornata di venerdì 20 settembre, Venere sarà di grande aiuto per i nativi Toro in ambito sentimentale, mentre Gemelli troverà il giusto ritmo, lavorando con serenità. La vita di coppia dei nativi Vergine è in miglioramento, mentre Bilancia dovrà dare il massimo per riuscire a raggiungere il successo sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 20 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 20 settembre 2019, segno per segno

Ariete: non prestate particolare attenzione ad un impegno con il partner.

Ciò che conterà veramente è che avete pensato con il cuore all'amato. Avete bisogno di sentirvi amati e ci state provando in tutti i modi. Saturno nel vostro segno, vi aiuterà a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro. Voto - 7,5

Toro: Venere sarà di grande aiuto per i nativi del segno in ambito sentimentale durante la giornata di venerdì. State cercando di portare avanti la vostra relazione di coppia, e farete di tutto pur di riuscirci.

I single potrebbero fare degli incontri molto importanti. Sul posto di lavoro avete trovato stabilità e sicurezza, consapevoli che state lavorando bene, ottenendo degli ottimi risultati. Voto - 7,5

Gemelli: amore in prima linea per i nativi del segno. Sarete particolarmente attraenti e non vi tirerete indietro ai desideri del partner. Anche i single saranno attraenti, tanto da riuscire catturare l'attenzione di una persona in particolare.

In ambito lavorativo, Mercurio vi darà la giusta carica per riuscire a soddisfare le esigenze del vostro capo. Voto - 8,5

Cancro: avete ritrovato la stabilità di coppia, ciò nonostante fareste meglio a non vivere di rendita. Dovrete cercare adesso di evitare di causare altri litigi anzi, organizzate qualcosa per la vostra anima gemella. I single preferiranno circondarsi di amici piuttosto che da nuove fiamme.

Giornata positiva al lavoro, anche se fareste meglio a organizzarvi e non rimanere indietro. Voto - 7

Leone: sarete messi di fronte ad una scelta in ambito sentimentale che non potrete evitare in alcun modo. Non sbagliate atteggiamento per non ingigantire la questione. Voi single sarete in confusione, cercate di prendere coraggio e ritrovare la concentrazione. Sul posto di lavoro sarete sereni, potreste azzardare un investimento, ma sarà una vostra scelta.

Voto - 7

Vergine: la giornata inizierà bene per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Potreste avere qualche imprevisto, ma nulla che non possiate risolvere. Nuove conoscenze per i single, ma per il momento non farete azzardi. Giornata molto soddisfacente sul posto di lavoro, i vostri progetti procedono magnificamente. Voto - 8

Bilancia: giornata favorevole per l'amore di coppia. Avrete in mente dei programmi che miglioreranno la vostra relazione, ma servirà del tempo.

I single, grazie all'aiuto di un amico, potrebbero trovare la loro anima gemella. Troppa competizione in ambito lavorativo, dovrete dare il massimo se volete riuscire a emergere. Voto - 7,5

Scorpione: l'ambito sentimentale subirà degli alti e bassi durante la giornata di venerdì. Ciò nonostante sia voi che il partner sapete benissimo quanto siete innamorati; vi basterà questo se volete evitare litigi. Passione alle stelle per i single e le coppie appena nate. Sul posto di lavoro state ricominciando a guadagnare bene, ma dovrete impegnarvi ancora un po’. Voto - 7

Sagittario: le coppie di lunga data hanno ritrovato l'equilibrio e stanno piano piano tornando alla normalità. Alcune incomprensioni in ambito familiare potrebbero creare qualche problema. Sul posto di lavoro ci saranno tanti incarichi da portare a termine. Fareste meglio a chiedere aiuto ad un collega per cercare di finire in tempo. Voto - 7,5

Capricorno: relazione di coppia tra alti e bassi per i nativi del segno. Ultimamente non state dedicando le giuste attenzioni al partner, che potrebbe ingelosirsi. Per i single ci saranno tante opportunità da cogliere al volo. Giornata fortunata sul posto di lavoro. Grazie alla vostra grinta, affronterete con tenacia i vostri impegni, attirando l'attenzione di un vostro superiore. Voto - 7,5

Acquario: vi sentirete confusi, incerti sulla vostra attuale relazione sentimentale. Ciò potrebbe crearvi qualche problema con il partner, quindi fate attenzione. Novità in arrivo per i single. In ambito lavorativo state aspettando il momento adatto per riuscire a guadagnare di più, ma fareste meglio anche a concentravi sul presente. Voto - 7

Pesci: ci saranno alcune discussioni in ambito sentimentale, ma nulla di drammatico. Alcuni malintesi verranno troncati sul nascere, non preoccupatevi. Lavoro tra alti e bassi, ma presto tornerete ad essere competitivi, grazie a dei cambiamenti in arrivo. Siate ottimisti. Voto - 6,5