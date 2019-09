Durante la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre, Giove permarrà nella costellazione del Sagittario, mentre il Capricorno avrà ancora nei suoi gradi Plutone e Saturno e Pesci Nettuno. Marte in Vergine, Sole, Venere e Mercurio invece si troveranno nella costellazione della Bilancia. La Luna abbandonerà il Cancro per spostarsi nella Bilancia, mentre Urano stazionerà ancora nella costellazione del Toro. Molti pianeti in opposizione per l'Ariete.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete molto a cui pensare. Questa settimana si rivelerà essere molto tosta in ambito lavorativo, quindi non vi resterà altro che rimboccarvi le maniche ed evitare eventuali distrazioni, sia positive che negative.

Toro: la vostra simpatia in questa settimana contagerà chiunque, anche persone che non vedevate da molto tempo. Ci saranno occasioni nel weekend in cui avrete un'intesa eccezionale con il partner, il quale potrebbe farvi una sorpresa meravigliosa.

Gemelli: sarete al centro dell'attenzione, i single avranno delle occasioni che non dovranno assolutamente lasciarsi sfuggire. La seconda metà della settimana sarà quella favorita per i sentimenti.

Cancro: qualche atteggiamento di chi vi sta vicino potrebbe compromettere anche la vostra autostima. La concentrazione sul lavoro sarà determinante per qualche affare ben riuscito.

Leone: sarà una settimana favorevole per le vostre doti artistiche e lavorative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gli affari si concluderanno nel migliore dei modi, meglio però essere un po' più prudenti.

Vergine: un po' fiacchi, ma sempre attivi. Ci saranno momenti di stanchezza che difficilmente riuscirete ad affrontare, quindi sarà necessario concedersi del riposo serale e molta distrazione. Punterete sull'affetto familiare invece che su quello puramente amoroso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro sarà stabile.

L'amore migliorerà, soprattutto qualche giorno prima del fine settimana. Tanto divertimento e shopping in settimana.

Scorpione: tanta positività vi farà bene e rinvigorirà anche le vostre doti creative. Ci saranno collaborazioni tra colleghi e anche qualche amicizia nuova tutta da scoprire. Qualche perplessità in amore vi farà ridimensionare il rapporto all'interno della vostra coppia.

Sagittario: avrete a che fare con alcune incombenze personali.

Quindi sarà meglio concentrarsi per risolvere i problemi il prima possibile. Cercate di distrarvi per affrontare meglio anche la fatica di stampo lavorativo.

Capricorno: dedicatevi di più a voi, alla cura della vostra persona e della vostra mente con hobby “intelligenti”. Non sarete del tutto privi delle attenzione del partner e della famiglia di origine.

Acquario: monotonia. Sarà questa la parola d'ordine della settimana: non ci saranno novità rilevanti sul fronte economico e lavorativo, i sentimenti non vi daranno quelle emozioni forti che attendevate.

Dedicate i pomeriggi a qualche passeggiata o avventura fuori programma e non ve ne pentirete.

Pesci: la solitudine vi renderà tesi, contrariamente a quanto ci si aspetta da voi, quindi saranno favorite le uscite con gli amici, anche quelli che avete conosciuto recentemente. Lo svago dovrà essere a vostra disposizione, altrimenti potreste incorrere in apatia.