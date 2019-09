L'Oroscopo di venerdì approfondisce l'entrata di Luna in Pesci. L'astro d'argento diventa "acquatico" e sprigiona emozioni languide e molto sognatrici, divenendo complice di un Nettuno molto fantasioso e trascendentale. Oltre ai Pesci, anche Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro risulteranno delle "spugne di emozioni", assorbendo le sensazioni degli altri in maniera sensibile e quasi soprannaturale.

Illusioni, realismo, speranze e possibilità si intrecciano in modo fantasioso nelle previsioni astrali del 13 settembre.

Luna in Pesci nell'oroscopo di venerdì

Ariete: attenzione a non lasciarvi prendere troppo dagli impegni lavorativi che sono impellenti ma pregiudicano la sfera sociale. Rischierete di stressarvi a causa di traguardi che sono ancora un po' lontani. Nel frattempo, che ne dite di dedicare maggior tempo all'amore?

Toro: Luna incrocia le sue energie con Urano e provoca una volubilità che accentua ancor di più un desiderio di indipendenza molto intuitivo.

Insoddisfatti della solita routine, cercherete di ribaltare le situazioni amorose, e aiuti improvvisi saranno utili per concretizzare i sogni, anche quelli che riguardano le professioni.

Gemelli: la vostra sensibilità potrebbe urtare l'amato/a che non capisce questo modo di approfondire i sentimenti molto emotivo. I single dovranno rimandare a tempi migliori le conquiste amorose, ma potranno concentrarsi sul lavoro che prenderà il volo grazie a Saturno favorevole.

Cancro: ansiosi e molto protettivi in famiglia o con i figli, sentirete forte l'influenza lunare che dalla casa astrologica undicesima garantirà successo solo se adotterete un atteggiamento camaleontico che riesce ad adattarsi ai cambiamenti in grado di stimolare le vostre capacità positive.

Leone: risulterà difficile conciliare una sensualità dirompente con un modo di amare romantico, ma tenendo un po' distanziato il tutto, riuscirete ad essere felici in amore.

In campo lavorativo, l'obiettivo è guadagnare e, raffinati e ambiziosi come siete, le entrate saliranno alle stelle.

Vergine: un destino avverso sprigionato da un'opposizione lunare sembra mettere alla prova la pazienza sul lavoro e sfidare gli influssi benefici di Sole, Marte, Mercurio e Venere nel segno. Alcune incomprensioni amorose provocheranno tristezza, ma saranno passeggere.

Previsioni astrali sensibili

Bilancia: Marte iperattivo dalla Vergine influenza il vostro atteggiamento positivo e vi rende irritabili.

In amore, se dovesse emergere qualche disagio, non tenetevi tutto dentro ma manifestate ciò che pensate con onestà. Sul lavoro non siate apatici.

Scorpione: una spiccata immaginazione viene garantita da Luna in Pesci che, grazie anche a Nettuno, trasforma l'amore in maniera sensibile e molto sognatrice. Capiterà che sotto questo aspetto l'animo sia mutevole e passi da un amore romantico a un modo di esprimersi troppo possessivo.

Sagittario: benevoli e ottimistici, non vedrete nessun tipo di cattiveria nelle persone che circondano la sfera vitale. La stima nelle proprie capacità porterà ad assumere un atteggiamento arrogante in campo lavorativo, quindi arginate questa presunzione facendo un lavoro di squadra costruttivo e stimolante.

Capricorno: attenzione a non lasciarvi prendere da un istinto troppo protettivo nei confronti degli altri, che potrebbe non essere ricambiato a dovere. In amore un certo autocontrollo imprigiona le emozioni evitando di viverle in modo libero e pieno. La sfera professionale richiederà maggior slancio per garantire i successi tanto desiderati.

Acquario: Luna si trasferisce nella casa astrologica adiacente ma lascia un influsso sensibile che esorta a investire nell'amore con maggiore fiducia e a mettere in risalto le proprie capacità in ambito lavorativo. La vicinanza di Nettuno benevolo sprigiona potenti effetti rilassanti e sognatori.

Pesci: Luna nel segno approfondisce le sensazioni in maniera intuitiva, favorendo una fervida immaginazione tutta da investire nel lavoro o nella sfera sentimentale. L'astro d'argento, insieme a Nettuno, trasformerà il carattere in modo esuberante e molto sognatore.