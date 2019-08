La giornata di venerdì 13 settembre non sarà una giornata molto tranquilla sul fronte emozionale, soprattutto per i nativi dei segni di aria e di acqua, in particolare per l'Acquario e per i Pesci. Ottimo l'amore per i nativi del segno dell'Ariete, dello Scorpione e del Sagittario, anche per quanto riguarda le amicizie e gli affetti in generale. Finanze in ribasso per il Cancro.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore creerà qualche piccolo spiraglio di luce dopo molto tempo speso fra dubbi ed incertezze nei confronti del partner, il quale riuscirà a tranquillizzarvi almeno in parte sulla vostra situazione sentimentale.

Toro: non sarete al massimo della forma in mattinata, sarà quindi necessario del riposo dal lavoro o qualche altro espediente che vi conceda una tregua soddisfacente e vi faccia rimettere nel migliore dei modi.

Gemelli: prediletti i single e chi ha appena concluso una storia. Vi sentirete rinnovati, più spigliati e magnetici, sarete più sicuri di voi stessi rispetto a quanto già non siate. Sarà un buon periodo anche per la creatività.

Cancro: qualche perdita finanziaria vi ridarà quell'attenzione totalizzante che avevate perso da un po' di tempo a questa parte. Ovviamente il vostro rendimento lavorativo sarà di vitale importanza per un ripresa a tutto tondo.

Leone: sospetti. Avrete dei sospetti su qualche collega che probabilmente non vorrebbe per voi tutti questi successi lavorativi e guadagni. La cosa non crea svantaggi ad altri, semplicemente è entrata la gelosia in gioco.

Vergine: vi sentirete in dovere di fare una pausa. Sarà evidente l'accumulo di stress che aleggia su di voi, tanto che potreste avere degli scatti di rabbia immotivata. Meglio dedicarvi a qualche passatempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: soddisfatti della settimana, vi concederete degli sfizi a tutto spiano, a cominciare dalla buona cucina. Gli appassionati di gastronomia si dedicheranno ad essa in qualità di hobby, mentre gli altri avranno una serata esclusiva.

Scorpione: tornerà il sereno. Sarete più contenti del vostro operato sul fronte lavorativo, avrete delle remunerazione per il punto di vista pratico, ma ancora avrete molta strada da fare.

Non mollate e proseguite in tal senso.

Sagittario: le amicizie saranno le uniche che comprenderanno voi e il vostro malessere. Ma non tutte saranno disposte ad offrirvi una spalla su cui poggiarvi. Fate una selezione accurata.

Capricorno: sarete determinati nel conseguire la risoluzione dei vostri problemi, personali e non, prima che si concluda la settimana. Di certo, la buona volontà non vi manca, ma ci saranno dei picchi di stress non indifferenti.

Acquario: rilassati. Sicuramente non sarete più sotto pressione dal punto di vista lavorativo come nei giorni precedenti, ma ancora ci saranno delle tensioni sul fronte emozionale che dovrete risolvere il prima possibile.

Pesci: piccoli litigi in famiglia. Le incomprensioni non saranno appianate per il momento, anzi, in alcune occasioni ci sarà ben poca comunicazione. Sforzarvi non risolverà niente, attendete un momento migliore.