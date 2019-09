L'Oroscopo dell'amore per i single punta su una sensibilità molto spiccata garantita da Luna e Nettuno in Pesci. Un nuovo modo di sperimentare le sensazioni emotive si fa strada nei cuori dei segni zodiacali alle prese con le vicende amorose e anche gli altri astri ampliano le vedute verso nuovi e promettenti orizzonti sentimentali. Quindi via libera alle vicende del cuore nelle previsioni astrologiche segno per segno di venerdì che preannunciano successi amorosi in particolare per Toro, Cancro, Leone e Vergine.

Buone opportunità nell'oroscopo dell'amore

Ariete: non lasciatevi influenzare dalle esperienze passate che sembrano riaffiorare nel presente, ribaltando un po' il modo di approcciarsi ai nuovi amori. Avanzate con fiducia quindi, Giove è favorevole dalla casa astrologica del Sagittario.

Toro: una gran voglia di movimento farà scuotere da un torpore emotivo che non tollererete sia in voi che negli altri.

Quindi via libera al divertimento e alle conquiste amorose, Luna è complice insieme a Urano nel favorire nuovi colpi di fulmine.

Gemelli: Luna in quadratura sembra un po' chiudere la porta alle opportunità amorose e anche Giove in opposizione non è in aspetto favorevole nel dare il via a nuove storie. Per l'amore dovrete attendere ancora un po', che ne dite di coccolarvi uscendo con gli amici che contano?

Cancro: avete bisogno di nuovi stimoli momentanei per uscire dalla solita routine e vivere splendide sensazioni eccitanti. Allora organizzate un'uscita divertente o una gita fuori porta con le persone che amate.

Leone: Urano cerca di abbassare alcuni entusiasmi che sprigionano un atteggiamento esplosivo nei confronti dell'amore. Forse insieme a Sole, propone di adottare la prudenza per vivere le sensazioni amorose in maniera più dolce e meno superficiale.

Vergine: Marte e Mercurio in congiunzione creano un'ombrosità che nuoce all'amore. Forse molto concentrati sul lavoro, troverete delle "valvole di sfogo" con gli amici o con una persona che sta corteggiandovi. Attenzione a dosare questa energia che minaccia la felicità personale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni ostacoli minacciano una felicità amorosa che stenta a prendere il volo.

Ma non è detto che questi momenti stagnanti siano eterni, lottate con tutte le forze per superare questi incidenti di percorso, magari credendo maggiormente in voi stessi.

Scorpione: una profondità d'animo lambisce il cuore e sentirete il bisogno di appartenere a qualcuno che vi ami veramente. Questa intensità straordinaria sarà tutta da investire nelle nuove storie che andranno bene grazie a Plutone e Saturno custodi dell'anima.

Sagittario: state ampliando la visuale verso nuovi orizzonti approfondendo anche la propria interiorità, ma attenzione a non perdere di vista alcuni piccoli dettagli che fanno la differenza.

Capricorno: alcune difficoltà sorgeranno in campo sentimentale e saranno il risultato della vostra insicurezza. In compenso, i pianeti presenti in Vergine sono favorevoli ad avviare nuove storie molto romantiche, quindi datevi da fare e scrollatevi un'indecisione che blocca le emozioni.

Acquario: saggi, equilibrati e molto sicuri, potrete aprirvi all'amore con fiducia e ottimismo. Attenzione solo a un Urano in quadratura che potrebbe "rompere le uova nel paniere" e non farvi sintonizzare con la persona che state corteggiando, quindi apritevi a un costruttivo dialogo per chiarire pensieri ed emozioni.

Pesci: molto comprensivi e aperti all'ascolto con Luna e Nettuno in congiunzione, riuscirete a colpire nel segno una persona a cui tenete dal punto di vista sentimentale, riuscendo a capire al volo il suo stato d'animo. Molto fantasiosi con l'astro d'argento nel segno, potrete dare campo libero all'originalità stupendo la persona amata.