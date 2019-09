La settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre sarà densa di lavoro come per il Capricorno e il Leone, ma anche di amore, come nel caso dei Pesci e del Cancro. Per quanto riguarda le posizioni astrologiche, la Luna farà compagnia a Plutone e Saturno nella costellazione del Capricorno, mentre Nettuno permarrà nei Pesci e Venere arriverà nei gradi dello Scorpione. A seguire, le previsioni settimanali per tutti i segni.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete troppo sospettosi, specialmente nei confronti di chi tenete di più, come ad esempio il partner. Probabilmente questo vi farà innervosire al punto da essere piuttosto inclini a scatenare litigi. Questa situazione purtroppo non si “sbloccherà” facilmente.

Toro: avrete qualcosa di cui discutere all'interno della famiglia, la quale potrebbe crearvi qualche opposizione.

Cercate il più possibile il dialogo senza arrabbiarvi facilmente, in modo da scendere a qualche compromesso. Weekend più disteso, ci saranno novità anche in ambito finanziario.

Gemelli: ci saranno gelosie amorose, e il nervosismo che vi provocheranno le posizioni sfavorevoli degli astri vi daranno ulteriore filo da torcere sul piano sentimentale. Dovrete attendere un po' prima di provare a riappacificarvi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Amicizie in primo piano.

Cancro: seducenti. Questa sarà la settimana ideale per fare conquiste e approfittare dell'intesa con il partner. State attenti a qualche spasimante che vorrebbe “soffiarvi” via la vostra dolce metà, ma un chiarimento repentino sarà ottimo per ristabilire un equilibrio.

Leone: non farete progetti molto importanti, questa settimana sarà incentrata molto sull'aspetto pratico del vostro lavoro.

Il partner potrebbe lamentarsi della mancanza delle vostre attenzioni, ma farete in modo di procrastinare l'aspetto sentimentale per quanto vi sarà possibile.

Vergine: l'opposizione di Mercurio vi sarà di ostacolo alle idee e alla comunicazione in generale. La seconda metà della settimana vi converrà essere più concentrati sui vostri affari. Salute compromessa dallo stress nel fine settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli inizi della settimana si prospettano prolifici e sereni, sia sul piano lavorativo che su quello degli affetti in generale.

Avrete voglia di coinvolgere gli amici nelle vostre folli avventure, ma nel weekend molta stanchezza vi impedirà di adempiere ad alcune promesse.

Scorpione: favorite le conquiste, i single e chi è in “pausa di riflessione”. Questi in particolare si renderanno conto se amano ancora il partner frequentando persone diverse. L'amore ad ogni modo sarà il punto cardine della settimana, con picchi di tenerezza nel fine settimana.

Sagittario: le amicizie vi hanno dato di che riflettere. Questa settimana ci sarà occasione di sapere chi è un vero amico e chi invece non lo è. Probabilmente ci saranno degli scontri, delle situazioni poco piacevoli, ma avrete le idee molto più chiare. Lavoro stabile.

Capricorno: sarete totalmente presi dal lavoro, tranne che in qualche serata sporadica e nel sabato e nella domenica. Avrete modo di fare qualche accorgimento per la vostra relazione amorosa, ma non darete molte attenzioni al partner in sé.

Acquario: anche se sarete determinati sul fronte lavorativo, avvertirete fin dai primi giorni della settimana una spossatezza che non vi abbandonerà se non nel weekend. Sarà meglio riposare per quanto possibile e farvi aiutare in alcune commissioni dagli affetti familiari.

Pesci: il cielo per l'amore sarà sereno. Sarete premurosi ed innamorati nei confronti del vostro partner e vorrete che anche l'altro sia disponibile per voi. Scendete a qualche compromesso per trascorrere del tempo insieme più spesso. Dopo le ultime settimane, ve lo meritate.