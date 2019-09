Durante la settimana che va dal 7 al 13 ottobre la Luna si sposterà dal segno dell'Ariete a quello del Capricorno dove stazioneranno anche Saturno e Plutone, mentre Venere passerà dalla Bilancia - dove ci saranno Marte e il Sole - al segno dello Scorpione, affiancandosi a Mercurio.

Giove permarrà in Sagittario, come Urano sui gradi del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, mentre Nettuno si troverà nel segno dei Pesci.

Cancro galante

Ariete: perplessi. L'atteggiamento sopra le righe dell'amato bene potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi che, con ogni probabilità, sfogheranno senza mezzi termini le loro perplessità.

Toro: famiglia d'origine. Il focus settimanale potrebbe essere improntato su una questione spinosa riguardante la famiglia originaria, il cui tempestivo supporto risulterà fondamentale per venirne a capo.

Gemelli: amore "flop". Le vicende amorose di questi giorni potrebbero risentire delle asperità planetarie, in primis da Venere in Scorpione. Sarà da mettere in conto qualche diverbio per futilità.

Cancro: galanti. Sino a giovedì gli astri doneranno, con ogni probabilità, grandi chance alle faccende di cuore dei nati del segno, rendendoli oltremodo galanti con l'amato bene, circostanza che non si verificava da tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scorpione in vena di flirt

Leone: lavoro al "top". Mercurio e Venere nell'avverso Scorpione porranno l'accento sulle questioni professionali anziché sulle vicende amorose. Meno ottimismo ma più pragmatismo.

Vergine: distratti. La dissonanza mercuriale tenderà ad appannare idee ed intenti dei nati Vergine specialmente da mercoledì, costringendoli a portare la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Bilancia: mondani. Vorranno divertirsi e, c'è da scommetterci, ci riusciranno in questa interessante settimana. Meno floride le previsioni del weekend quando aleggerà un po' di nervosismo.

Scorpione: flirt. I single del segno godranno, con ogni probabilità, appieno dei favori venusiani che porteranno nella loro settimana incontri stuzzicanti che si trasformeranno facilmente in trasgressivi flirt.

Pesci romantico

Sagittario: amici.

Sette giorni - soprattutto la fase centrale della settimana - durante i quali i nativi avranno più chiare le idee circa la propria cerchia amicale. Chi risulterà ambiguo ai loro occhi dovrà dare delle spiegazioni verosimili.

Capricorno: stacanovisti. Lavoreranno alacremente ogni giorno di questa settimana d'ottobre, ritagliandosi qualche piccolo spazio di relax solo nel weekend. Amore in secondo piano.

Acquario: stressati. Urgenze pratiche e lavorative potrebbero risultare più difficoltose del solito e, di conseguenza, stressare i nati del segno. Sarà bene che sfoderino una saggia diplomazia venerdì e sabato.

Pesci: romantici. Dopo qualche burrasca amorosa, l'indole romantica dei nativi potrebbe emergere prorompente, con grande soddisfazione dell'amato bene.