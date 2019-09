Il mese di ottobre per i nativi Scorpione sarà particolarmente intenso per quanto riguarda l'ambito sentimentale perché ci saranno tanti momenti dove la passione salirà alle stelle, superando quei momenti di difficoltà che avete incontrato i mesi precedenti. Nel lavoro le cose inizieranno ad andare per il verso giusto, ottenendo più entrate lavorando in maniera più serena. Le forze non vi mancheranno, infatti spesso vi sentirete di buon umore e carichi di energie, inoltre la fortuna vi assisterà, raggiungendo traguardi che credevate impossibili. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di ottobre per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

Per i nativi del segno sarà un mese molto intenso per quanto riguarda la sfera emotiva, soprattutto grazie agli influssi di Venere e Mercurio, che garantiranno giornate magnifiche in compagnia della vostra anima gemella. Le coppie che hanno vissuto un momento di difficoltà durante i mesi precedenti riusciranno a superarli, solidificando il loro rapporto. Se la vostra relazione invece sta attraversando una crisi, oppure vi siete lasciati, ebbene sappiate che potreste ricevere delle belle sorprese.

Coloro che sono single avranno ottime prospettive di riuscire a trovare l'amore della loro vita. Vi sentirete spesso attraenti, pronti a conquistare chiunque grazie al vostro fascino interiore.

Favorite inoltre anche le amicizie. Farete tante nuove conoscenze, ma preferirete concentrarvi di più sugli amici di una vita, coloro che finora non vi hanno mai abbandonato.

Fortuna e salute

Grazie a Marte, vi sentirete spesso carichi di energie, con una gran voglia di fare qualunque cosa vi passi per la mente, pronti ad affrontare anche le giornate più difficili.

Urano in opposizione al vostro segno vi regalerà tanta fortuna che vi darà tanta intraprendenza, coraggio e lucidità nel concludere gli affari e dare il massimo sia con il partner che sul posto di lavoro.

Lavoro e impegni

Dal punto di vista lavorativo se ancora non avete un posto fisso, darete vita ad una nuova attività che se curata bene, in futuro vi garantirà delle entrate non trascurabili. Sarà un periodo di rinascita, dopo i precedenti mesi trascorsi non molto bene.

Le energie non vi mancheranno, dovrete soltanto fare attenzione a come investire i vostri risparmi. Se il vostro posto di lavoro è a rischio, non avete nulla da temere: il peggio è ormai passato e se dimostrerete a chi di dovere quanto valete, ricaverete dei buoni guadagni ancora per un po’. Se avete da poco iniziato degli importanti progetti lavorativi portateli avanti ora, la creatività non vi mancherà.