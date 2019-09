L'Oroscopo settimanale sintetizza il significato di un Sole splendente e potente in Bilancia. Via libera quindi alla piena espressione del proprio io, non solo per Bilancia ma anche per Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone che potranno ricavare benessere sentimentale e materiale da questo transito favorevole. Di seguito anche le altre previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno.

Previsioni settimanali

Ariete: Sole in quadratura a Saturno nella giornata di martedì risulterà un transito difficile per i rapporti interpersonali.

Sarete combattuti tra il seguire una soddisfazione personale o rispondere alle responsabilità con uno spiccato senso del dovere. Magari le giornate di mercoledì e giovedì saranno più intuitive anche per il lavoro.

Toro: puntate tutto su un weekend strepitoso per i sentimenti. Un perfetto connubio tra azione e intuizione animerà la sfera affettiva e aprirete il cuore a nuove avventure entusiasmanti e molto sensuali.

Venerdì emergerete in campo professionale.

Gemelli: Sole acquisterà una posizione favorevole martedì ed entrando nel cielo astrologico della Bilancia concretizzerà le unioni amorose aprendo anche alcune possibilità al matrimonio. Un nuovo benessere materiale e personale lambirà le sfere vitali.

Cancro: Luna presente nel segno già da lunedì, approfondirà la sfera emotiva con sensibilità e intuizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Protettivi e affettuosi nel proprio focolare domestico, vivrete splendidi momenti in sereno relax. Consiglio: approfittate di questa settimana per aprirvi a un dialogo costruttivo con la persona amata. Buono il lavoro.

Leone: a metà settimana contate sull'influenza del satellite notturno che entrerà nel segno e garantirà nuove chance in amore. Beneficerete così di un atteggiamento più libero e idealista, utile per affermarvi con ambizione anche in ambito professionale.

Vergine: una buona riuscita lavorativa sarà assicurata da Luna in posizione favorevole già da lunedì. In particolare il fine settimana sarà benefico per i sentimenti poiché vedrà una congiunzione Luna-Marte esplosiva dal punto di vista emotivo e passionale. Attenzione però a non mancare di perseveranza.

Previsioni astrologiche

Bilancia: in particolare la giornata di martedì sarà illuminata dall'entrata di Sole nel segno che sprigionerà il desiderio di ottenere un amore stabile.

Quest'obiettivo sarà importantissimo per il vostro equilibrio psicofisico. Attenzione che sul piano lavorativo potrebbero sorgere delle complicazioni difficili da risolvere.

Scorpione: finalmente Luna emanerà i suoi influssi benefici a inizio settimana e posizionata in Cancro, acuirà l'attaccamento al nido familiare dove ritroverete dolcezza e tranquillità. In amore non siate capricciosi, anzi potrete approfondire momenti armoniosi già da martedì.

Il lavoro sarà investito da un'onda creativa notevole.

Sagittario: splendide sensazioni sono tutte da vivere in questa settimana dedicata al romanticismo e al benessere. Finalmente Giove e Sole incroceranno le loro influenze benevoli in sestile e otterrete ciò che desiderate senza alcuno sforzo.

Capricorno: la settimana inizierà con una certa pigrizia e la voglia di rompere con tutto e tutti sarà tanta. Avvertirete una sorta di oppressione sul lavoro e anche in amore, ma non cercate di superare il tutto rinchiudendovi in una solitudine triste. Il weekend garantirà splendidi momenti romantici dove potrete recuperare con energia e sensualità.

Acquario: pieni di energia e dinamici, affronterete la settimana con un atteggiamento positivo che procurerà favori in ambito professionale. Gioia ed entusiasmo coloreranno i rapporti amichevoli e potreste riallacciare anche qualche intreccio sentimentale accantonato per un po'.

Pesci: lunedì in particolare sarà una giornata fortunata sia per gli affetti che per i progetti lavorativi da chiudere in maniera brillante. Luna favorevole insieme a Nettuno garantisce una fervida creatività e potrete beneficiare dell'aiuto di una figura femminile per ottenere successo nei campi desiderati.