Mercoled 11 settembre 2019 la Luna sar in Acquario mentre il Nodo Lunare si trover nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano continuer il suo moto in Toro e Nettuno sar stabile in Pesci. Infine Marte, Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine.

Sul podio

1 posto Acquario: passionali. Il secondo giorno di Luna nel segno doner uno slancio passionale da record nel focolare domestico.

Il partner sar probabilmente soddisfatto ed anche l'autostima dei nativi crescer.

2 posto Cancro: chiamate extra. I lavoratori a chiamata del segno potrebbero ricevere pi di un'offerta nella giornata odierna ma dal punto di visto economico potrebbero non essere cos soddisfacenti.

3 posto Gemelli: briosi. Sebbene vi sia qualche ostacolo sul fronte lavorativo, i nati Gemelli potranno contare su un tono umorale eccezionale che doner buonumore a chiunque incontreranno.

I mezzani

4 posto Capricorno: pieni di energie. Lo Stellium di Terra durante le sue ultime giornate, compreso questo mercoled, influenzer probabilmente la carica energetica dei nati Capricorno in maniera positiva.

5 posto Pesci: mood differente. Nei giorni scorsi i nativi hanno preferito le quattro mura domestiche alla mondanit ma, durante questa giornata, il loro trend potrebbe virare verso le uscite amicali dove si divertiranno parecchio.

6 posto Toro: strategici. Mercoled d'attesa pi che d'azione, utile per migliorare le proprie strategie sul fronte lavorativo e ponderare a dovere le prossime mosse sul versante amoroso.

7 posto Leone: lucidi. Giornata con molte urgenze da completare ma i nati Leone, come spesso gli capita, non si perderanno d'animo ottimizzando le tempistiche grazie ad un'invidiabile lucidit.

8 posto Ariete: routine.

I nati del segno quest'oggi potrebbero vivere una quotidianit monotona dunque priva di novit. Tale stallo dovr essere vissuto come spunto per 'ricaricare le batterie energetiche' in vista dei prossimi giorni.

9 posto Bilancia: famiglia originaria. Una faccenda riguardante la famiglia d'origine potrebbe necessitare del loro aiuto che, con ogni probabilit, non mancheranno di donare risolvendola anzitempo.

Ultime posizioni

10 posto Sagittario: revisioni amicali. L'atteggiamento odierno di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati Sagittario che, almeno per oggi, preferiranno vagliare bene la situazione considerando se troncare o meno il legame amicale.

11 posto Scorpione: silenziosi. Poca voglia di fare e comunicare quella che, con tutta probabilit, avranno questo mercoled i nati del segno, specialmente con gli amici e con l'amato.

12 posto Vergine: attriti lavorativi. Prima che Marte abbandoni il loro segno vorr scuotere gli animi nell'ambiente lavorativo dei nati Vergine, che potrebbero trovarsi al centro di un'accesa discussione.