A settembre 2019 troviamo Mercurio, il Sole e Venere cambiare domicilio passando dalla Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia mentre Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro nel frattempo Giove stazionerà in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro.

Amore

Luglio ed agosto si sono dimostrati avari sul versante affettivo dei nati del segno a causa dei poco concilianti Pianeti nell'Elemento Fuoco.

A settembre però, complice lo Stellium di Terra, per i nati Capricorno probabilmente il trend virerà in meglio. I single del segno, specialmente i più avvezzi alla mondanità, godranno di una marea di occasioni per conoscere nuove persone interessanti con cui intavolare flirt o relazioni, più o meno, stabili. Probabilmente però a settembre i nati risulteranno estremamente selettivi con le nuove conoscenze e, dato questo, potrebbero perdere qualche buona occasione amorosa solo per la smania di etichettare subito la nuova persona senza prendersi il giusto tempo per conoscerla a dovere.

I nativi che, invece, vivono una relazione stabile avranno il vento in poppa perché il duetto Sole-Venere donerà armonia nel focolare domestico. L'altra accoppiata, ben più guardinga, Urano-Saturno spingerà invece perché esternino i loro lati caratteriali più romantici, con grande soddisfazione dell'amato.

Lavoro

Entusiasmanti le previsioni sul versante lavorativo per i nati del segno durante i primi 21 giorni, quando i Pianeti gli strizzeranno l'occhio dal loro Elemento.

I lavoratori autonomi, grazie ai favori mercuriali, avranno probabilmente doti intuitive e creative spiccate che li faranno avanzare celermente nei loro progetti in essere. La fatica quasi non esisterà sul loro vocabolario perché lavoreranno alacremente e con grande entusiasmo. Qualche complimento molto apprezzato potrebbe arrivare anche da un concorrente. I nativi che operano alle dipendenze altrui godranno di una buona dose di energia che, unita all'armonioso rapporto con capi e colleghi, gli farà trascorrere un settembre pieno di successi e gratifiche.

Questo mese sarà ideale per attuare un'idea ambiziosa che frulla nella loro testa da qualche tempo ma che, per motivi di tempo e/o denaro, hanno sempre procrastinato. Non avranno invece i favori planetari nuove forme d'investimento o puntate a qualsiasi gioco d'azzardo perché Saturno nel loro segno non perdonerebbe tali 'colpi di testa'. Attenzione massima alle parole durante l'ultima settimana del mese.

Giorni fortunati: 7, 9, dal 13 al 18, 21 e 24.