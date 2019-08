A settembre 2019 troveremo Mercurio, Venere, il Sole passare dalla Vergine, dove rimarrà Marte, al segno successivo della Bilancia, il tutto mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno rimarranno nell'orbita del Capricorno e nel frattempo Giove permarrà nel segno del Sagittario. Urano sarà in Toro e Nettuno stabile nel segno dei Pesci.

Vediamo ora concretamente cosa dicono le stelle per il segno del Cancro.

Amore

I nativi del Cancro che vivono una relazione amorosa potrebbero dover fare i conti con un mese di settembre pieno di ostacoli e nervosismo a causa delle copiose asperità astrali, capitanate dal severo duetto Urano-Saturno in opposizione. Il comportamento della persona amata negli ultimi mesi, ed a maggior ragione a settembre, potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nati Cancro. Sulle prime decideranno di non proferir parola mantenendo un atteggiamento estremamente distaccato, quasi gelido, durante i primi venti giorni del mese.

Con l'avvento dello spostamento planetario nella più affine Bilancia, il loro 'fare' diverrà più schietto e, di conseguenza, vedranno la situazione con maggiore obiettività rispetto a prima. Durante l'ultima settimana di settembre alcuni potrebbero decidere di troncare la relazione visto che il sentimento sembrerà essersi volatilizzato.

Poche o nulle le opportunità di incontro per i single del segno che farebbero bene a pazientare per qualche intrigante occasione sino al mese successivo.

Lavoro

Chi lavora alle dipendenze altrui risentirà, con ogni probabilità, di un ambiente lavorativo malsano e colmo di insidie. Dal collega invidioso, al capo dittatoriale passando per la grande mole di lavoro da dover completare, i nativi dovranno mantenere la calma a tutti i costi perchè da ogni discussione, anche se la ragione dovesse essere dalla loro parte, ne uscirebbero 'metaforicamente' distrutti.

Qualche possibilità in più avranno, invece, i lavoratori a chiamata che potranno probabilmente contare su qualche opportunità extra. Le chiamate arriveranno ma saranno ben al di sotto degli accordi economici a cui solitamente sono abituati. Sarà bene che non si scoraggino per il versante economico, cogliendo ugualmente al volo ogni occasione lavorativa, anche perchè, in futuro, tale atteggiamento sarà ricordato e probabilmente non perderanno clienti, magari ad un prezzo adeguato.

Per gli inoccupati tra i nativi Cancro, questo nono mese dell'anno non sarà quello ideale per inviare curriculum e nemmeno per ricevere occasioni insperate. Ben più florido, sotto questo punto di vista, sarà ottobre e la prima parte di novembre, quando i loro curriculum vitae avranno la visibilità che meritano. Giorni fortunati: 13 e 19.