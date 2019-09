Sabato 14 settembre 2019 la Luna e Nettuno si troveranno nel segno dei Pesci mentre il Nodo Lunare stazionerà in Cancro. Mercurio, Marte, Venere ed il Sole si troveranno nel segno della Vergine. Nel frattempo Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno con Giove che permarrà in Sagittario come Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Ariete bellicoso

Ariete: litigiosi. La Luna pescina, unita ad altre asperità planetarie, potrebbe mettere sul cammino dei nativi qualche difficoltà di troppo.

Il nervosismo che ne deriverà li renderà inclini ai litigi, anche per futili motivi.

Toro: distratti. Mercurio in contrasto con la Luna renderà, probabilmente, appannate idee ed intenti dei nati Toro. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus del sabato nativo potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria che richiederà il loro supporto.

Agiranno, con ogni probabilità, tempestivamente risolvendo la questione.

Cancro: shopping. La congiunzione Luna-Nettuno nel loro Elemento farà virare, c'è da scommetterci, l'attenzione dei nati del segno verso un acquisto che meditano da tempo e che vorranno accaparrarsi a tutti i costi.

Leone con una marcia in più

Leone: lavoro 'top'. I lavoratori autonomi avranno una marcia in più grazie al sostegno di Mercurio e Venere negli ultimi gradi della Vergine.

Probabili nuove idee fruttuose economicamente.

Vergine: stressati. Prima che i Pianeti che ospitano si spostino in Bilancia potrebbero caricare d'incombenze il sabato nativo. Intrepidi proveranno ugualmente a terminare tutte le urgenze quotidiane.

Bilancia: taciturni. Non avranno molta voglia di comunicare, soprattutto a causa delle molteplici dissonanze in onda, specialmente in ambito lavorativo.

Una giornata di ferie sarebbe l'idea.

Scorpione: passionali. Il focus del sabato dei nati Scorpione potrebbe essere orientato verso le arti amatorie. Daranno il meglio di loro stessi sotto le lenzuola con grande soddisfazione del partner.

Capricorno energico

Sagittario: finanze 'flop'. Il settore economico potrebbe subire lo scotto di qualche spesa non preventivata abbassando, di conseguenza, il tono umorale dei nativi costringendoli a stringere la cinghia.

Capricorno: energici. Il duetto Marte-Sole di Terra donerà, con tutta probabilità, una gran dose di energie ai nati del segno. Tali forze verranno indirizzate verso i loro progetti lavorativi.

Acquario: voltagabbana. Le loro opinioni in questo sabato potrebbero risultare oltremodo mutevoli e questo atteggiamento farà storcere il naso a qualche collega incredulo.

Pesci: routine. Sabato senza infamia ne lode quello che vivranno, con ogni probabilità, i nati Pesci.

Dedicarsi ad un nuovo hobby per scacciare la malinconia sarebbe un'ottima idea.