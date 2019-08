Durante il mese di settembre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere che si sposteranno dalla Vergine, dove stazionerà Marte, al segno della Bilancia mentre Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà nell'orbita del Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Amore

Dopo due mesi estivi davvero roventi sotto il profilo sentimentale ecco che settembre si propone in maniera più sobria e pragmatica, visto lo spostamento planetario in Vergine.

I nativi che hanno iniziato una relazione d'amore nei mesi estivi o che vivano una storia stabile da più tempo non avranno di che lamentarsi, potranno contare su meno entusiasmo ma su una buona dose di progettualità di coppia. Meno floride le previsioni dei single che potrebbero avere a che fare con un ritorno di fiamma. Un loro ex si presenterà, con ogni probabilità, alla loro porta dichiarandogli nuovamente il proprio amore ma questa volta con intenzione, almeno sulla carta, più 'serie'.

Rigettarsi daccapo in una relazione affettiva che profuma di naftalina non sarebbe il massimo per tipi selettivi come loro. Possibili flirt fugaci gli ultimi giorni del mese. Migliorano i rapporti coi figli, anche i più turbolenti, dal giorno 27.

Lavoro

Chi ha ben seminato nel mese del compleanno (dal 23 luglio al 22 agosto) potrà ricevere frutti degni di un Re. Pochi i nativi che hanno probabilmente scelto di andare in vacanza quest'estate rispetto a quelli che hanno preferito lavorare alacremente per la loro azienda o catapultarsi in nuovi progetti che, in questo florido settembre, andranno perfezionati sia per ottimizzarne il lato esecutivo che quello economico.

Per i nativi alla ricerca di un lavoro questo mese offre le maggiori possibilità dal 24 quando i Pianeti iniziano a spostarsi nel segno affine della Bilancia. Durante le prime tre settimane gli inoccupati farebbero bene a far girare i loro curriculum porta a porta ed online. Settembre sarà, con ogni probabilità, un mese in cui i nati Leone concretizzeranno i loro progetti già avviati vedendo in lontananza, chi più chi meno, le prossime mete lavorative da raggiungere.

Favoriti i nati del segno che svolgono lavori autonomi nel mondo dell'arte, dello spettacolo e della comunicazione perchè saranno dotati di grande estro e creatività che andrà a conciliarsi perfettamente con il loro entusiasmo. I giorni più congeniali per fare un colloquio di lavoro saranno: 6, 15, 18, dal 25 al 30 quando Sole e Mercurio in Bilancia doneranno loro verve e carisma che farà presa col possibile nuovo datore di lavoro.