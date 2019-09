Durante il weekend del 14 e 15 settembre 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete mentre Mercurio e Venere, in precedenza in Vergine assieme al Sole e Marte, si sposteranno in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove permarrà nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro con Urano che sarà in Toro e Nettuno proseguirà nel segno dei Pesci.

Amore a gonfie vele per Ariete

Ariete: amore in pole position. Grazie all'arrivo della Luna nel loro segno, il fine settimana dei nativi potrebbe risultare favorevole nelle faccende di cuore che nell'ultimo periodo hanno risentito di qualche nervosismo di troppo.

Toro: divergenze lavorative. L'ambiente di lavoro, specialmente dalla mattina del 15, potrebbe dare filo da torcere ai nati del segno. Sarà bene che sfoderino tutta la loro diplomazia per non incorrere in fastidiosi attriti coi colleghi.

Gemelli: routine. Fine settimana senza infamia ne lode quello che potrebbero vivere i nati Gemelli data l'ininfluenza astrale nei loro confronti. Due giorni utili per dedicarsi al relax.

Cancro: sabato d'amore. Ad un sabato dove la Luna nel loro Elemento premierà le loro faccende amorose, farà seguito una domenica meno conciliante ma, tutto sommato, tranquilla.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'.

La Luna di Fuoco ed i nuovi passaggi in Bilancia di Mercurio e Venere saranno in contrasto tra loro ma favorevoli alle faccende lavorative dei nati Leone che subiranno probabilmente una repentina accelerata.

Vergine: affaccendati. Sole e Marte nell'ultimo quarto metteranno, con ogni probabilità, sul cammino dei nativi molte incombenze pratiche da ultimare in questi due giorni. Amore in stand-by.

Bilancia: new entry.

L'ambiente di lavoro potrebbe subire un ammodernamento sia che si tratti di strumenti che di personale nuovo. I nati del segno sapranno ambientarsi in un batter d'occhio.

Scorpione: weekend a metà. Una domenica nervosa e condita da qualche diverbio evitabile sarà preceduta da un sabato dove le questioni amorose trionferanno, sopratutto nell'alcova.

Capricorno ricco di energie

Sagittario: dubbiosi. Gli Astri poco concilianti del weekend potrebbero far insediare qualche dubbio nelle menti native circa le prossime mosse da effettuare in ambito lavorativo.

La prossima settimana avranno le idee più chiare.

Capricorno: ricchi di energie. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, c'è da scommetterci, stracolmo e, come conseguenza, i nati Capricorno potranno orientare tali forze ovunque vorranno.

Acquario: regime alimentare. Venere in Bilancia dal 15 potrebbe spingere i nati del segno a considerare l'inizio di una dieta più salutare. Peccato, però, che Sole e Urano freneranno tale cambiamento.

Pesci: oziosi. Sebbene per quasi l'intera giornata del 14 abbiano la Luna nel segno non avranno comunque granché voglia di darsi da fare. Pigrizia che, probabilmente, caratterizzerà anche la domenica.